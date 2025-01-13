Чоловік натрапив на неймовірні знахідки посеред лісу: що саме він відкопав (фото)

Розповідь Вілла спровокувала величезний резонанс: сотні користувачів Reddit у коментарях поділитися своєю реакцією на цю незвичайну знахідку.

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У Вілла з Огайо (США) виникла низка запитань, коли він натрапив на щось жахливе під час прогулянки лісом. Своїми знахідками чоловік поділився на одному з тематичних форумів на Reddit, спровокувавши широку дискусію, що це насправді може бути.

На фото, що зібрали майже 9 тисяч вподобань, Вілл продемонстрував сотні оленячих кісточок, розкладених у ряди посеред поля. Глядачі відразу почали висувати гіпотези, як і чому рештки тварини опинилися у могильнику.

"Я знайшов їх біля водосховища Кліфорд в Огайо. Був шокований, коли почав копати. Знаю, що туші оленів скидали туди раніше, бо це мисливська територія, але ніколи не бачив нічого подібного", — розповів автор допису.

Реакція спільноти

Цей пост спровокував величезний резонанс: сотні користувачів Reddit у коментарях поділитися своєю реакцією на цю незвичайну знахідку.

"Можливо, хтось робить держаки для ножів, але я не розумію, навіщо залишати кістки у лісі", — написав один з учасників обговорення;

Інший додав: "Ого, 26+ оленів, можливо, вам варто звернутися до природоохоронних організацій";

"Як житель Огайо, коли я вперше побачив цей допис, то подумав, що це може статися тільки в нас. Не треба було довго читати, щоб зрозуміти, що я мав рацію", — зазначив ще один;

Наступний вставив і своїх п’ять копійок: "Тепер нікому не захочеться там отаборитися".

Кістки оленів Фото: Reddit

До речі, Огайо — один з американських штатів, де полювання на оленів дуже поширене. За даними Wildlife Observer, у США налічується від 35 до 36 мільйонів оленів, 670 тисяч особин водяться у штаті Огайо.

Нагадаємо, раніше мандрівниця, яку звуть Беккі, витратила 129,99 фунта стерлінгів (близько 6,8 тис. грн) на придбання загубленої валізи в британському аеропорту Хітроу. Жінка звикла знаходити вигідні покупки, чи то в благодійному магазині, чи то на розпродажах, тож вирішила випробувати свою удачу ще й у такий спосіб.

А от дівчина, яку звуть Стейсі, дала свою сумочку бойфренду — Пітеру, щоб той дістав ключ від поштового ящика. Вона не очікувала, що побачене там стане для нього справжнім шоком.