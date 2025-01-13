Мужчина наткнулся на невероятные находки посреди леса: что именно он откопал (фото)

Рассказ Уилла спровоцировал огромный резонанс: сотни пользователей Reddit в комментариях поделиться своей реакцией.

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У Уилла из Огайо (США) возник ряд вопросов, когда он наткнулся на нечто ужасное во время прогулки по лесу. Своими находками мужчина поделился на одном из тематических форумов на Reddit, спровоцировав широкую дискуссию, что это на самом деле может быть.

На фото, собравшем почти 9 тысяч лайков, Уилл продемонстрировал сотни оленьих косточек, разложенных в ряды посреди поля. Зрители сразу начали выдвигать гипотезы, как и почему останки животного оказались в могильнике.

"Я нашел их возле водохранилища Клифорд в Огайо. Был шокирован, когда начал копать. Знаю, что туши оленей сбрасывали туда раньше, потому что это охотничья территория, но никогда не видел ничего подобного", — рассказал автор поста.

Реакция сообщества

Этот пост спровоцировал огромный резонанс: сотни пользователей Reddit в комментариях поделиться своей реакцией на эту необычную находку.

"Возможно, кто-то делает черенки для ножей, но я не понимаю, зачем оставлять кости в лесу", — написал один из участников обсуждения;

Другой добавил: "Ого, 26+ оленей, возможно, вам стоит обратиться к природоохранным организациям";

"Как житель Огайо, когда я впервые увидел это сообщение, то подумал, что это может произойти только у нас. Не надо было долго читать, чтобы понять, что я был прав", — отметил еще один;

Следующий вставил и свои пять копеек: "Теперь никому не захочется там разбить лагерь".

Кости оленей Фото: Reddit

Кстати, Огайо — один из американских штатов, где охота на оленей очень распространена. По данным Wildlife Observer, в США насчитывается от 35 до 36 миллионов оленей, 670 тысяч особей водятся в штате Огайо.

Напомним, ранее путешественница, которую зовут Бекки, потратила 129,99 фунта стерлингов (около 6,8 тыс. грн) на приобретение потерянного чемодана в британском аэропорту Хитроу. Женщина привыкла находить выгодные покупки, то ли в благотворительном магазине, то ли на распродажах, поэтому решила испытать свою удачу еще и таким образом.

А вот девушка, которую зовут Стейси, дала свою сумочку бойфренду — Питеру, чтобы тот достал ключ от почтового ящика. Она не ожидала, что увиденное там станет для него настоящим шоком.