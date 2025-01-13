Парень не мог поверить своим глазам, когда проверил сумочку девушки: что там было (видео)

Неожиданная находка привела к первому неловкому моменту после двух с половиной лет их романтических отношений.

Related video

Девушка, которую зовут Стейси, дала свою сумочку бойфренду — Питеру, чтобы тот достал ключ от почтового ящика. Она не ожидала, что увиденное станет для него настоящим шоком.

В ролике, опубликованном в TikTok, автор объяснила, что эта неожиданная находка привела к первому неловкому моменту после двух с половиной лет их романтических отношений.

"Он встретился со мной взглядами и сказал: "Стейси, все дно твоей сумочки покрыто сырым миндалем. Тебе надо его выбросить", — вспоминает девушка.

Хотя некоторым эта ситуация может показаться необычной, у Стейси есть четкое объяснение. Как оказалось, миндаль был не про запас на тот случай, если она проголодается, а для диких животных, которых она видит в течение дня, в частности соседских белок и ворон.

Это видео собрало более 134 тысячи просмотров, множество комментариев, репостов и других реакций.

"Солидное планирование", — прокомментировал один пользователь;

"Эта история сделала мой день", — написал другой;

Следующий добавил: "Я так рада, что вовремя узнала об этом, точно украду эту идею".

В комментариях Стейси добавила, что Питер был немногословным, но купил ей пакетик, чтобы сырой миндаль больше не рассыпался в сумочке.

Напомним, Мэдди Хикман из Нью-Йорка (США) поделилась своей досадной историей, которая лишний раз доказывает, насколько сложными могут быть знакомства в современных условиях. В ролике на TikTok, который собрал более 1,8 миллиона просмотров, девушка рассказала об ужасном моменте, когда поняла, что потенциальный кавалер не явится на свидание всего за 10 минут до назначенного времени.

А вот супруги из Миннесоты (США), Кристин и Джон Хитеры, поделились курьезным моментом, который они пережили, перебирая старую детскую одежду. Как выяснилось, среди винтажных вещей из 90-х годов было много ценных находок, в частности синий вельветовый комбинезон, двусторонний свитер с Микки Маусом и пара кроссовок Guess.