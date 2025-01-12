Девушка пережила настоящий "ужас" за 10 мин до первого свидания с парнем (видео)

Отчаявшись, Мэдди Хикман решила не идти на встречу, особенно учитывая холодную 30-градусную погоду.

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Мэдди Хикман из Нью-Йорка (США) поделилась своей досадной историей, которая лишний раз доказывает, насколько сложными могут быть знакомства в современных условиях. В ролике на TikTok, которое собрало более 1,8 миллиона просмотров, девушка рассказала об ужасном моменте, когда поняла, что потенциальный кавалер не явится на свидание всего за 10 минут до назначенного времени.

Американка познакомилась с парнем в популярном приложении Hinge за две недели до этого и обменялась достаточным количеством сообщений, чтобы договориться о свидании.

Он не пришел

"Он спросил, хочу ли я выпить, а потом назначил время и место. Он даже подтвердил дату в начале недели. Это заставило меня поверить, что все в порядке. Однако в тот вечер что-то пошло не так. Отправила ему сообщение около 5:30, чтобы убедиться, что направляюсь в нужное место. Когда зашла проверить наши сообщения, то они исчезли", — рассказала американка в интервью Newsweek.

Отчаявшись, Хикман решила не идти в оговоренное место, особенно учитывая холодную 30-градусную погоду.

"Я просто пошла домой. Пережила настоящий шок. Не могла поверить, что кто-то поступит так вместо того, чтобы просто отправить сообщение об отмене свидания", — добавляет девушка.

Мнения зрителей

Ее видео, опубликованное в TikTok, собрало миллионы просмотров. Зрители бросились в комментарии, чтобы поделиться реакцией и собственным опытом.

"Почему парни бросают девушек или исчезают перед свиданием?!";

"Может, он боялся, что ты не придешь?";

"Однажды со мной поступили так же. Он извинился через год, сказав, что был перегружен и не в том настроении".

Хикман очень надеется, что у нее больше никогда не будет подобного опыта.

Напомним, 27-летняя Эсте поделилась своим разочарованием из-за того, что мужчина, с которым она ходила на первое свидание, предложил разделить счет в конце вечера.

А вот 38-летняя инфлюенсерша Сюзан Мутеси потратила 100 000 фунтов стерлингов ($126 тыс.) на свидание в надежде найти любимого, и в конце поняла неожиданную для себя вещь.