Дівчина пережила справжній "жах" за 10 хв до першого побачення з хлопцем (відео)

Зневірившись, Медді Хікман вирішила не йти в обумовлене місце, особливо враховуючи холодну 30-градусну погоду.

Related video

Медді Хікман з Нью-Йорка (США) поділилася своєю прикрою історією, яка зайвий раз доводить, наскільки складними можуть бути знайомства в сучасних умовах. У відео на TikTok, яке зібрало понад 1,8 мільйона переглядів, дівчина розповіла про жахливий момент, коли зрозуміла, що потенційний кавалер не з'явиться на побачення всього за 10 хвилин до назначеного часу.

Американка познайомилась з хлопцем у популярному застосунку Hinge за два тижні до цього й обмінялася достатньою кількістю повідомлень, щоб домовитися про побачення.

Він не прийшов

"Він запитав, чи хочу я випити, а потім призначив час і місце. Він навіть підтвердив дату на початку тижня. Це змусило мене повірити, що все гаразд. Однак того вечора щось пішло не так. Відправила йому повідомлення близько 5:30, аби переконатися, що прямую в потрібне місце. Коли зайшла перевірити наші повідомлення, то вони зникли", — розповіла американка в інтерв'ю Newsweek.

Зневірившись, Хікман вирішила не йти в обумовлене місце, особливо враховуючи холодну 30-градусну погоду.

"Я просто пішла додому. Пережила справжній шок. Не могла повірити, що хтось вчинить так замість того, аби просто надіслати повідомлення про скасування побачення", — додає дівчина.

Думки глядачів

Її відео, опубліковане в TikTok, зібрало мільйони переглядів. Глядачі кинулися в коментарі, щоб поділитися реакцією та власним досвідом.

"Чому хлопці кидають дівчат або зникають перед побаченням?!";

"Може, він боявся, що ти не прийдеш?";

"Одного разу зі мною вчинили так само. Він перепросив через рік, сказавши, що був перевантажений та не в тому настрої".

Хікман дуже сподівається, що у неї більше ніколи не буде подібного досвіду.

Нагадаємо, 27-річна Есте поділилася своїм розчаруванням через те, що чоловік, з яким вона ходила на перше побачення, запропонував розділити рахунок наприкінці вечора.

А от 38-річна інфлюенсерка Сюзан Мутесі витратила 100 000 фунтів стерлінгів ($126 тис.) на побачення в надії знайти коханого, і в кінці зрозуміла несподівану для себе річ.