Женщина перебрала детскую одежду своего мужа: описать увиденное ей не хватило слов (фото)
26-летняя Кристин призналась в разговоре с журналистами, что вообще не ожидала такой реакции в интернете.
Супруги из Миннесоты (США), Кристин и Джон Хитеры, поделились курьезным моментом, который они пережили, перебирая старую детскую одежду. Как выяснилось, среди винтажных вещей из 90-х годов было много ценных находок, в частности синий вельветовый комбинезон, двусторонний свитер с Микки Маусом и пара кроссовок Guess. Подробнее об этом пара рассказала на своей странице в TikTok.
"Я не думала, что нам понравится все. Одежда в отличном состоянии, и было так весело пересматривать ее с мужем и свекровью, слушая ее воспоминания о том, как Джон носил каждую вещь", — рассказала 26-летняя Кристин в интервью журналу Newsweek.
Новая жизнь
В марте супруги ожидают рождения первенца и планируют дать этим вещам вторую жизнь.
"Я не могу дождаться, чтобы одеть своего сына в ту же одежду, которую носил его папа, когда был маленьким. Некоторые вещи с пятнами, но их можно перешить на одеяла или что-то другое", — делится планами Кристин.
Ее видео собрало более 2,4 миллиона просмотров и 290 тысяч лайков. Молодые мамы в комментариях заявили, что также планируют сохранить детскую одежду для своих внуков, как мама Джона.
Реакция зрителей
- "Я храню две ванны детской одежды, по одной для каждого из моих мальчиков. Когда вырастут и будут иметь собственных детей, то скажут мне спасибо";
- "Надо помнить, что все эти вещи стоят денег";
- "Все такое яркое! Меня уже тошнит от этого бежевого в современных магазинах";
- "Мне нравятся детские вещи 90-х годов";
- "Раньше одежда была прочной и качественной".
Кристин призналась в разговоре с журналистами, что вообще не ожидала такой реакции в интернете.
"Было так весело читать комментарии мам, которые сохранить некоторые детские вещи для своих малышей, когда они подрастут. Люди восхищались тем, какую милую одежду покупала моя свекровь", — резюмирует автор ролика.
Напомним, ранее отец двоих детей из Нью-Йорка (США) был ошеломлен, получив записку от соседа, с которым он никогда раньше не общался. Когда мужчина подошел к двери, то увидел кое-что неожиданное: конверт с надписью "Счастливого Рождества" на внешней стороне и 200 долларами внутри.
Кроме того, однако женщина приобрела подсвечник всего за 4 доллара и была совершенно ошеломлена, узнав о его настоящей стоимости. В вирусном посте на Reddit она поделилась фотографией своей находки и рассказала о деталях этой истории.