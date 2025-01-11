Женщина перебрала детскую одежду своего мужа: описать увиденное ей не хватило слов (фото)

26-летняя Кристин призналась в разговоре с журналистами, что вообще не ожидала такой реакции в интернете.

Related video

Супруги из Миннесоты (США), Кристин и Джон Хитеры, поделились курьезным моментом, который они пережили, перебирая старую детскую одежду. Как выяснилось, среди винтажных вещей из 90-х годов было много ценных находок, в частности синий вельветовый комбинезон, двусторонний свитер с Микки Маусом и пара кроссовок Guess. Подробнее об этом пара рассказала на своей странице в TikTok.

"Я не думала, что нам понравится все. Одежда в отличном состоянии, и было так весело пересматривать ее с мужем и свекровью, слушая ее воспоминания о том, как Джон носил каждую вещь", — рассказала 26-летняя Кристин в интервью журналу Newsweek.

Новая жизнь

В марте супруги ожидают рождения первенца и планируют дать этим вещам вторую жизнь.

"Я не могу дождаться, чтобы одеть своего сына в ту же одежду, которую носил его папа, когда был маленьким. Некоторые вещи с пятнами, но их можно перешить на одеяла или что-то другое", — делится планами Кристин.

Супруги похвастались своими невероятными находками Фото: Pixels

Ее видео собрало более 2,4 миллиона просмотров и 290 тысяч лайков. Молодые мамы в комментариях заявили, что также планируют сохранить детскую одежду для своих внуков, как мама Джона.

Реакция зрителей

"Я храню две ванны детской одежды, по одной для каждого из моих мальчиков. Когда вырастут и будут иметь собственных детей, то скажут мне спасибо";

"Надо помнить, что все эти вещи стоят денег";

"Все такое яркое! Меня уже тошнит от этого бежевого в современных магазинах";

"Мне нравятся детские вещи 90-х годов";

"Раньше одежда была прочной и качественной".

Кристин призналась в разговоре с журналистами, что вообще не ожидала такой реакции в интернете.

"Было так весело читать комментарии мам, которые сохранить некоторые детские вещи для своих малышей, когда они подрастут. Люди восхищались тем, какую милую одежду покупала моя свекровь", — резюмирует автор ролика.

Напомним, ранее отец двоих детей из Нью-Йорка (США) был ошеломлен, получив записку от соседа, с которым он никогда раньше не общался. Когда мужчина подошел к двери, то увидел кое-что неожиданное: конверт с надписью "Счастливого Рождества" на внешней стороне и 200 долларами внутри.

Кроме того, однако женщина приобрела подсвечник всего за 4 доллара и была совершенно ошеломлена, узнав о его настоящей стоимости. В вирусном посте на Reddit она поделилась фотографией своей находки и рассказала о деталях этой истории.