Жінка перебрала дитячий одяг свого чоловіка: описати побачене їй забракло слів (фото)

26-річна Крістін зізналась в розмові з журналістами, що взагалі не очікувала на таку реакцію в інтернеті.

Related video

Подружжя з Міннесоти (США), Крістін та Джон Хітери, поділилося курйозним моментом, який вони пережили, перебираючи старий дитячий одяг. Як з’ясувалось, серед вінтажних речей з 90-х років було багато цінних знахідок, зокрема синій вельветовий комбінезон, двосторонній светр з Міккі Маусом і пара кросівок Guess. Детальніше про це пара розповіла на своїй сторінці у TikTok.

"Я не думала, що нам сподобається усе. Одяг у чудовому стані, і було так весело переглядати його з чоловіком і свекрухою, слухаючи її спогади про те, як Джон носив кожну річ", — розповіла 26-річна Крістін в інтерв'ю журналу Newsweek.

Нове життя

У березні подружжя очікує на народження первістка і планує дати цим речам друге життя.

"Я не можу дочекатися, щоб одягнути свого сина в той самий одяг, який носив його тато, коли був маленьким. Деякі речі з плямами, але їх можна перешити на ковдри або щось інше", — ділиться планами Крістін.

Подружжя похизувалось своїми неймовірними знахідками Фото: Pixels

Її відео зібрало понад 2,4 мільйона переглядів і 290 тисяч вподобайок. Молоді мами в коментарях заявили, що також планують зберегти дитячий одяг для своїх онуків, як мама Джона.

Реакція глядачів

"Я зберігаю дві ванни дитячого одягу, по одній для кожного з моїх хлопчиків. Коли виростуть і матимуть власних дітей, то вони мені подякують";

"Треба пам’ятати, що всі ці речі коштують грошей";

"Все таке яскраве! Мене вже нудить від цього бежевого в сучасних магазинах";

"Мені подобаються дитячі речі 90-х років";

"Раніше одяг був міцним і якісним".

Крістін зізналась в розмові з журналістами, що взагалі не очікувала на таку реакцію в інтернеті.

"Було так весело читати коментарі мам, які зберегти деякі дитячі речі для своїх малюків, коли вони підростуть. Люди захоплювалися тим, який милий одяг купувала моя свекруха", — резюмує авторка ролика.

Нагадаємо, раніше батько двох дітей з Нью-Йорка (США) був приголомшений, отримавши записку від сусіда, з яким вони ніколи раніше не спілкувалися. Коли чоловік підійшов до дверей, то побачив дещо несподіване: конверт з написом "Щасливого Різдва" на зовнішній стороні й 200 доларами всередині.

Крім того, однак жінка придбала свічник всього за 4 долари й була абсолютно приголомшена, дізнавшись про його справжню вартість. У вірусному дописі на Reddit вона поділилася фотографією своєї знахідки й розповіла про деталі цієї історії.