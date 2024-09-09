Женщина купила дорогую сумочку в интернете и удивилась: что приехало в посылке (видео)

Нина начала смеяться на камеру и призналась, что опустошена, ведь картинки в интернете были прекрасными.

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Модница, которую зовут Нина, крайне разочаровалась, потратив более 100 фунтов стерлингов (около 5,4 тыс. грн) на дизайнерскую сумку от Vivienne Westwood, а потом увидела, что в нее даже не помещается телефон. Соответствующее видео женщина опубликовала на своей странице в TikTok.

По словам автора ролика, шотландская сумка была со скидкой — 140 фунтов стерлингов (7,5 тыс. грн), поэтому она не смогла удержаться, чтобы не приобрести ее, поскольку уже давно о такой мечтала.

Однако, когда блогерша вытащила сумку из коробки, то была шокирована, насколько она крошечная.

"Даже меньше моего лица. Это для викторианцев, у которых нет телефонов?" — воскликнула Нина, признав, что сама допустила эту ошибку, не проверив размеры перед тем, как совершить покупку.

Затем женщина вытащила свой телефон в футляре от Кейт Спейд, показывая, что устройство выглядит огромным и не помещается в него. Далее она смеется на камеру и говорит, что опустошена, потому что картинки в интернете были прекрасными.

В комментариях кто-то пошутил: "Это хорошая сумка, если вы живете 20 лет назад, когда мобильные телефоны были настолько крошечными, насколько это было возможно". Другой добавил: "Я купила точно такую же, но другого цвета. Это милая маленькая сумочка". Один пользователь поинтересовался, отправит ли Нина покупку обратно в магазин, и получил от нее утвердительный ответ.

Напомним, ранее Фокус писал, что женщина, которая по просьбе стюардессы отказалась положить свою дизайнерскую сумочку под сиденье, вызвала одночасовую задержку рейса авиакомпании China Express Airlines из китайского Чунцина в провинцию Хэбэй. Ее даже пришлось высадить из самолета.

А вот 24-летняя Абриэль Клаузинг из США, которая скорбит о смерти своего отца, нашла на распродаже винтажную сумочку с запиской внутри, которая подарила ей лучик надежды.