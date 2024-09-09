Жінка купила дорогу сумочку в інтернеті й здивувалась: що приїхало у посилці (відео)

Ніна почала сміятися на камеру й зізналась, що спустошена, адже картинки в інтернеті були прекрасними.

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Модниця, яку звуть Ніна, вкрай розчарувалася, витративши понад 100 фунтів стерлінгів (близько 5,4 тис. грн) на дизайнерську сумку від Vivienne Westwood, а потім побачила, що в неї навіть не поміщається телефон. Відповідне відео жінка опублікувала на своїй сторінці у TikTok.

За словами авторки ролика, шотландська сумка була зі знижкою — 140 фунтів стерлінгів (7,5 тис. грн), тож вона не змогла втриматися, щоб не придбати її, оскільки вже давно про таку мріяла.

Однак, коли блогерка витягла сумку з коробки, то була шокована, наскільки вона крихітна.

"Навіть менша за моє обличчя. Це для вікторіанців, які не мають телефонів?" — вигукнула Ніна, визнавши, що сама допустила цю помилку, не перевіривши розміри перед тим, як здійснити покупку.

Потім жінка витягла свій телефон у футлярі від Кейт Спейд, показуючи, що пристрій виглядає величезним й не поміщається в нього. Далі вона сміється на камеру й каже, що спустошена, тому що картинки в інтернеті були прекрасними.

У коментарях хтось пожартував: "Це гарна сумка, якщо ви живете 20 років тому, коли мобільні телефони були настільки крихітними, наскільки це було можливо". Інший додав: "Я купила точно таку ж, але іншого кольору. Це мила маленька сумочка". Один користувач поцікавився, чи відправить Ніна покупку назад у магазин, й отримав від неї ствердну відповідь.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що жінка, яка на прохання стюардеси відмовилася покласти свою дизайнерську сумочку під сидіння, спричинила одногодинну затримку рейсу авіакомпанії China Express Airlines із китайського Чунціна до провінції Хебей. Її навіть довелося висадити з літака.

А от 24-річна Абріель Клаузінг зі США, яка сумує за смертю свого батька, знайшла на розпродажі вінтажну сумочку із запискою всередині, яка подарувала їй промінчик надії.