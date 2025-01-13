Хлопець не міг повірити своїм очам, коли перевірив сумочку дівчини: що там було (відео)

Несподівана знахідка призвела до першого незручного моменту після двох з половиною років їхніх романтичних стосунків.

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Дівчина, яку звуть Стейсі, дала свою сумочку бойфренду — Пітеру, щоб той дістав ключ від поштового ящика. Вона не очікувала, що побачене стане для нього справжнім шоком.

У відео, опублікованому в TikTok, авторка пояснила, що ця несподівана знахідка призвела до першого незручного моменту після двох з половиною років їхніх романтичних стосунків.

"Він зустрівся зі мною поглядами й сказав: "Стейсі, все дно твоєї сумочки вкрите сирим мигдалем. Тобі треба його викинути", — згадує дівчина.

Хоча декому ця ситуація може здатися незвичною, Стейсі має чітке пояснення. Як виявилось, мигдаль був не про запас на той випадок, якщо вона зголодніє, а для диких тварин, яких вона бачить протягом дня, зокрема сусідських білок і ворон.

Це відео зібрало понад 134 тисячі переглядів, безліч коментарів, репостів та інших реакцій.

"Солідне планування", — прокоментував один користувач;

"Ця історія зробила мій день", — написав інший;

Наступний додав: "Я так рада, що вчасно дізналася про це, точно вкраду цю ідею".

У коментарях Стейсі додала, що Пітер був небагатослівним, але купив їй пакетик, щоб сирий мигдаль більше не розсипався в сумочці.

Нагадаємо, Медді Хікман з Нью-Йорка (США) поділилася своєю прикрою історією, яка зайвий раз доводить, наскільки складними можуть бути знайомства в сучасних умовах. У відео на TikTok, яке зібрало понад 1,8 мільйона переглядів, дівчина розповіла про жахливий момент, коли зрозуміла, що потенційний кавалер не з'явиться на побачення всього за 10 хвилин до назначеного часу.

А от подружжя з Міннесоти (США), Крістін та Джон Хітери, поділилося курйозним моментом, який вони пережили, перебираючи старий дитячий одяг. Як з’ясувалось, серед вінтажних речей з 90-х років було багато цінних знахідок, зокрема синій вельветовий комбінезон, двосторонній светр з Міккі Маусом і пара кросівок Guess.