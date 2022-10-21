В гостях у сказки. Как выглядит домик Винни-Пуха в натуральную величину (видео)

В домике Винни-Пуха одновременно поселиться четыре человека.

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Сервис хостинга Airbnb в сотрудничестве с Disney построили домик сказочного медвежонка Винни-Пуха в натуральную величину в Эшдаунском лесу (Восточный Сассекс, Англия), прототипе Чудесного леса из произведения Алана Милна.

Домик Bearbnb придумала и создала иллюстратор Ким Рэймонд, рисовавшая Вини-Пуха более 30 лет. Вдохновение Рэймонд черпала в работах Эрнеста Шепарда, иллюстрировавшего оригинальные книги о медвежонке для Милна.

Дом построен с открытыми ветвями деревьев, обвивающими дверной проем, с надписью "Мистер Сандерс" вверху, как это изображено в рассказе. Обои, сделанные на заказ, были разработаны Рэймонд, и если гости заглянут внутрь кухонных шкафов, они обнаружат полки, заполненные горшочками с медом разных форм и размеров.

Помимо отсылок к оригинальным сказкам о Пухе, в доме есть двуспальная кровать и две подвешенные односпальные кровати с лестницами, диван, кресло, столик и шкаф с посудой. Тут же – и кресло-качалка. Одновременно в домике помещаются четыре человека.

Гостей обязательно водят на экскурсию по плесу Сотни акров или Эшдаунскому лесу в Восточном Сассексе, с ними сыграют в Poohsticks ("Пустяки") на легендарном Poohsticks Bridge. Кто не помнит, это игра из произведений о Винни-Пухе, в которой соревнующиеся бросают палочки в текущую реку с моста и ждут, чья палочка первой пересечет финишную прямую. Также туристов угощают местными блюдами и предлагают им коврики для йоги, журналы и пледы.

Существует и ряд правил. Так, в домике нельзя громко топать, жить с собаками или кошками и прикасаться к горшкам с медом. Разрешается "несколько раз вздремнуть" и поощряются маленькие перекусы в 11 часов утра.

"Винни-Пух – это жемчужина детства, любимая семьями во всем мире. Что может быть лучше, чем увековечить классическое произведение. Этот лес – идеальное место, чтобы ничего не делать. Как сказал Пух, "ничегонеделание часто приводит к чему-то самому лучшему", – говорила в свое время глобальный руководитель Airbnb Кэтрин Пауэлл.

Стоимость аренды домика – примерно $130 в сутки.

Напомним, дворец Вайсенштайн, где снимали сериал Netflix "Императрица", открыт для бронирования на Airbnb.