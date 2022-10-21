В гостях у казки. Як виглядає будиночок Вінні-Пуха у натуральну величину (відео)

У будиночку Вінні-Пуха одночасно можуть оселитися чотири особи.

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Сервіс хостингу Airbnb у співпраці з Disney збудували будиночок казкового ведмежати Вінні-Пуха в натуральну величину в Ешдаунському лісі (Східний Сассекс, Англія), прототипі Чудового лісу з твору Алана Мілна.

Будиночок Bearbnb придумала та створила ілюстраторка Кім Реймонд, яка малювала Віні-Пуха понад 30 років. Натхнення Реймонд черпала в роботах Ернеста Шепарда, який ілюстрував оригінальні книги про ведмежатка для Мілна.

Будинок збудований з відкритими гілками дерев, що обвивають дверний отвір, з написом "Містер Сандерс" угорі, як це зображено в оповіданні. Шпалери, виготовлені на замовлення, були розроблені Реймонд, і якщо гості заглянуть всередину кухонних шаф, вони виявлять полиці, заповнені горщиками з медом різних форм і розмірів.

Крім відсилок до оригінальних казок про Пуха, в будинку є двоспальне ліжко та два підвішені односпальні ліжка зі сходами, диван, крісло, столик та шафа з посудом. А також – крісло-гойдалка. Одночасно в будиночку можна розмістити чотири особи.

Гостей обов'язково ведуть на екскурсію плесом Сотні акрів або Ешдаунським лісом у Східному Сассексі, з ними зіграють у Poohsticks ("Дрібниці") на легендарному Poohsticks Bridge. Хто не пам'ятає, це гра з творів про Вінні-Пуха, в якій кидають палички в потік річки з моста і чекають, чия паличка першою перетне фінішну пряму. Також туристів пригощають місцевими стравами та пропонують їм килимки для йоги, журнали та пледи.

Існує й низка правил. Так, у будиночку не можна голосно тупотіти, жити з собаками або кішками і торкатися горщиків з медом. Дозволяється "кілька разів подрімати" і заохочують до маленького перекусу об 11 годині ранку.

Вінні-Пух – це перлина дитинства, яку люблять сім'ї у всьому світі. Що може бути краще, ніж увічнити класичний твір. Цей ліс – ідеальне місце, щоб нічого не робити. ", — говорила свого часу глобальна керівниці Airbnb Кетрін Пауелл.

Вартість оренди будиночка – приблизно $130 за добу.

Нагадаємо, палац Вайсенштайн, де знімали серіал Netflix "Імператриця", відкрито для бронювання на Airbnb.