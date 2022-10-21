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Стиль життя

Палац у Баварії із серіалу "Імператриця" можна зняти на Airbnb

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Фото: Скріншот | Кадр із серіалу "Імператриця"

Саме у замку Вайсенштайн знімали шестисерійну сагу про імператрицю Єлизавету Баварську, відому під прізвиськом Сіссі.

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Для тих, хто давно плекав мрії про те, щоб жити як королівська особа у стилі бароко, у німецькій Баварії з'явиться така можливість. Нещодавно на екрани вийшов серіал "Імператриця" про прекрасну імператрицю Єлизавету Баварську й тепер палац Вайсенштайн, де й знімали серіал Netflix, відкритий для бронювання на Airbnb. Про це пише Architectural Digest.

Проте потрапити в палац буде непросто. Тільки на дві ночі четверо дуже щасливих людей можуть забронювати проживання в одному з великих люксів (одна пара гостей щоночі), які зазвичай призначені для членів Будинку Шенборнів — власників палацу з моменту його спорудження у 18-му столітті.

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Палац Вайсенштайн, де знімали серіал "Імператриця"
Фото: Соцсети

Заявки на бронювання відкриються о 13:00 2 листопада. А переночувати у палаці можна буде лише 19 та 20 червня 2023 року.

Утім, коштуватиме ніч у стилі імператриці недорого — лише 185 євро.

За ці гроші щасливчики познайомляться з графинею Бенедиктою фон Шенборн-Візентхайд, проведуть ніч у західному крилі палацу, їм проведуть ексклюзивну екскурсію по замку та парку.

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Палац Вайсенштайн, де знімали серіал "Імператриця"
Фото: Соцсети

Причому покажуть їм кімнати, куди туристів зазвичай не пускають. Також для них сервірують вечерю у стилі Сіссі в особливій їдальні.

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Палац Вайсенштайн, де знімали серіал "Імператриця"
Фото: Соцсети

Нагадаємо, палац розташований у Поммерсфельдені, Баварія, на півдні Німеччини. Саме тут знімали серіал "Імператриця" про життя імператриці Сіссі, яка була та залишається широко популярною історичною фігурою.

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Єлизавета Баварська вважалася найкрасивішою жінкою у світі
Фото: Скриншот

"Імператриця Єлизавета Баварська, яку ласкаво прозвали Сіссі, — улюблена історична фігура всіх часів: спортсменка, ікона моди, мандрівниця, поетеса та трагічна героїня, котра загинула від клинка вбивці. Оскільки вона народилася в Баварії, це і животрепетно, і доречно — привезти цю легенду жінку додому і трохи зазирнути у її світ", — каже графиня Бенедикта фон Шенборн-Візентхайд.

Трейлер серіалу "Імператриця"

Нагадаємо, раніше на Airbnb модно було зняти Віллу Бальбіано — один із найпрекрасніших палаццо на озері Комо. У фільмі "Дім Гуччі" — це резиденція Альдо Гуччі, де збирається вся родина.