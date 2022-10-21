Дворец в Баварии из сериала "Императрица" можно снять на Airbnb

Именно в замке Вайсенштайн снимали шестисерийную сагу про императрицу Елизавету Баварскую, известную под прозвищем Сисси.

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Для тех, кто давно лелеял мечты о том, чтобы жить как королевская особа в стиле барокко, в немецкой Баварии появится такая возможность. Недавно на экраны вышел сериал "Императрица" о прекрасной императрице Елизавете Баварской и теперь дворец Вайсенштайн, где и снимали сериал Netflix, открыт для бронирования на Airbnb. Об этом пишет Architectural Digest.

Однако попасть во дворец будет непросто.Только на две ночи четверо очень удачливых людей могут забронировать проживание в одном из больших люксов (одна пара гостей каждую ночь), обычно предназначенных для членов Дома Шенборнов — владельцев дворца с момента его постройки в 18-м веке.

[ + – ] Дворец Вайсенштайн, где снимали сериал "Императрица" Фото: Соцсети

Заявки на бронирование откроются в 13.00 2 ноября. А переночевать во дворце можно будет только 19 и 20 июня 2023 года.

Впрочем, обойдется ночь в стиле императрицы недорого – всего в 185 евро.

За эти деньги счастливчики познакомятся с графиней Бенедиктой фон Шенборн-Визентхайд, проведут ночь в западном крыле дворца, им проведут эксклюзивную экскурсию по замку и парку.

[ + – ] Дворец Вайсенштайн, где снимали сериал "Императрица" Фото: Соцсети

Причем покажут им те комнаты, куда туристов обычно не пускают. Также для них сервируют ужин в стиле Сисси в особой столовой.

[ + – ] Дворец Вайсенштайн, где снимали сериал "Императрица" Фото: Соцсети

Напомним, дворец расположен в Поммерсфельдене, Бавария, на юге Германии. Именно здесь снимали сериал "Императрица" о жизни императрицы Сисси, которая была и остается широко популярной исторической фигурой.

[ + – ] Елизавета Баварская считалась самой красивой женщиной в мире Фото: Скриншот

"Императрица Елизавета Баварская, которую ласково прозвали Сисси, — любимая историческая фигура всех времен: спортсменка, икона моды, путешественница, поэт и трагическая героиня, павшая от клинка убийцы. Поскольку она родилась в Баварии, это и волнительно, и уместно — привезти эту легендарную женщину домой и немного заглянуть в ее мир", — говорит графиня Бенедикта фон Шенборн-Визентхайд.

[ + – ] Трейлер сериала "Императрица"

Напомним, ранее на Airbnb модно было снять Виллу Бальбиано – один из прекраснейших палаццо на озере Комо. В фильме "Дом Гуччи" – это резиденция Альдо Гуччи, где собирается вся семья.