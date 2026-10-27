В США выбрали главное слово 2026 года: о чем говорит этот тренд (фото)

В США эксперты выбрали главное слово этого года, и это — слово "maxxing" ("максинг"). В своем объяснении специалисты отмечают особый тренд, который стал широко использоваться среди молодежи.

В основном значении слово "максинг" означает совершать действия, направленные на оптимизацию дел или действий до допустимого уровня. Об этом говорится в заявлении портала Dictionary.com.

"Сокращение от maximising; этот термин может использоваться отдельно или добавляться в конец любого слова, чтобы показать, что вы делаете что-то на полную или оптимизируете это настолько, насколько это возможно", — говорится в тексте.

Директор по лексикографии Dictionary Media Group Стив Джонсон отмечает, что выбранное слово отражает "лингвистическое воплощение культуры, которая всё больше сосредоточена на том, чтобы извлечь максимум из всего". Учитывая результаты анализа тенденций среди американцев за последние несколько лет, новое слово года выглядит скромнее, чем победитель 2025 года, которым стала конструкция "six-seven" (67).

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Эксперты отмечают, что в августе 2026 года в цифровых медиа термин "maxxing" использовался почти в 19 раз чаще по сравнению с среднемесячным показателем за 2025 год. В социальных сетях многие представители поколения Z и более молодые люди — те, кому меньше 30 лет — широко публикуют свои попытки максимально приблизиться к совершенству.

Слово "maxxing" ("максинг") стало самым популярным в США в 2026 году Фото: из открытых источников

"Инфлюенсеры, специализирующиеся на фитнесе и здоровом образе жизни, публикуют такие термины, как "proteinmaxxing" и "fibermaxxing". Те, кто полностью сосредоточен на улучшении привычек сна, говорят, что они занимаются "sleepmaxxing", — пишет BBC.

Контент-креатор и учительница Лорен Селла, известная своими ставшими вирусными уроками истории для поколения Z, говорит, что она и её ученики уже некоторое время используют "maxxing" в качестве суффикса. Преподавательница добавляет, что дети "на самом деле по-своему переосмысливают грамматику", что она считает "крутым" явлением. Maxxing дает студентам возможность "оптимизировать свои действия для достижения цели" или делать то, что другие могут счесть "кринжовым", и позволяет им признавать это, говорит она.

Лингвист Ванесса Крофт отмечает, что интернет и цифровые медиа заставляют язык развиваться со "скоростью искажения", даже быстрее, чем когда-либо радио, кино или телевидение. Так же быстро, как новые термины пополняют лексикон, они так же быстро теряют популярность.

"Когда миллениалы, поколение X или поколение Y начинают использовать эти термины, поколение Z и поколение Альфа уже не используют их", — говорит эксперт и добавляет, что школьники и студенты сейчас употребляют это слово "почти иронично".

Ранее Фокус сообщал о том, как Кембриджский словарь выбрал слово 2025 года. Это слово описывает связь, которую люди ощущают с искусственным интеллектом, знаменитостями, которых не знают лично, персонажами книг, фильмов, сериалов и т. д.

Впоследствии стало известно, какое слово было признано самым красивым в мире. Платформа для изучения языков Babbel совместно с группой лингвистов, писателей и экспертов по культуре определила победителя в рейтинге самых красивых слов в мире.