У США обрали головне слово 2026 року: про що говорить цей тренд (фото)

У США фахівці обрали головне слово цього року, і це — слово "maxxing" ("максинг"). У своєму поясненні спеціалісти відзначають особливий тренд, який став активно вживаним серед молоді.

У головному значення слово "максинг" означає робити щось, що вимагає дій для оптимізації справ чи дій до допустимого рівня. По це йдеться в заяві порталу Dictionary.com.

"Скорочено від maximising, термін може використовуватися окремо або додавати в кінці будь-якого слова, щоб показати, що ви робите щось на повну або оптимізуєте це настільки, наскільки це можливо", — вказано в тексті.

Директор лексикографії Dictionary Media Group Стів Джонсон говорить, що обране слово показує "лінгвістичне втілення культури, яка дедалі більше зосереджена на тому, щоб отримати максимум від усього". Враховуючи останні кілька років з аналізом трендів серед американців, нове слово року виглядає скромніше за переможця 2025-го, яким була конструкція "six-seven" (67).

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Фахівці говорять, що в серпні 2026 року цифрові медіа використали "maxxing" майже у 19 разів більше порівняно з місячним показником за 2025 рік. У соціальних мережах багато людей покоління Z і молодше — тих, хто молодше 30 років — широко публікують свої зусилля з максимального досягнення досконалості.

Слово "maxxing" ("максинг") стало головним у США в 2026 Фото: з відкритих джерел

"Інфлюенсери, зосереджені на фітнесі та добробуті, публікують такі конструкції як "proteinmaxxing" та "fibermaxxing". Ті, хто повністю зосереджується на покращенні звичок сну, кажуть, що вони "sleepmaxxing", — пише BBC.

Контент-креаторка та вчителька Лорен Селла, відома своїми вірусними уроками історії покоління Z, каже, що вона та її учні вже деякий час використовують "maxxing" як суфікс. Викладачка додає, що діти "насправді по-своєму переосмислюють граматику", що вважає "крутим" явищем. Maxxing дає студентам дозвіл "оптимізувати для досягнення мети" або робити те, що інші можуть вважати "крінжовим", і дозволяє їм це визнавати, каже вона.

Лінгвістка Ванесса Крофт каже, що інтернет і цифрові медіа змушують мову рухатися з "швидкістю викривлення", навіть швидше, ніж радіо, кіно чи телебачення будь-коли. Так само швидко, як нові терміни додаються до лексикону, вони так само швидко втрачають популярність.

"Коли мілленіали, покоління X або покоління Y починають використовувати ці терміни, покоління Z і покоління Альфа вже не використовують ці терміни", — каже фахівчиня і додає, що учні та студенти нині використовують це слово "майже іронічно".

Раніше Фокус повідомляв про те, як Кембриджський словник обрав слово 2025 року. Слово описує зв'язок, який люди відчувають зі штучним інтелектом, знаменитостями, яких не знає особисто, персонажами книг, фільмів, серіалів тощо.

Згодом стало відомо про названо найгарніше слово у світі. Платформа для вивчення мов Babbel спільно з групою лінгвістів, письменників та експертів з культури визначила переможця в рейтингу найгарніших слів у світі.