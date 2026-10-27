Тюрьма, ринг и мировая слава: в Японии скончался основатель жанра спортивной манги (фото)

Автор манги и художник Тэцуя Чиба, известный как соавтор популярной истории "Завтрашний Джо", скончался в прошлый четверг в возрасте 87 лет в одной из токийских больниц. Японец прославился во всем мире как родоначальник спортивной манги.

Издательство Kodansha сообщило, что художник-мангака скончался в прошлый четверг в возрасте 87 лет в одной из токийских больниц. Об этом пишет японское издание Japan Times.

СМИ пишут, что на протяжении более 70 лет Чиба был ключевой фигурой в становлении спортивной манги как основного жанра. В 2024 году он стал первым художником-мангакой, удостоенным Ордена культуры — одной из высших культурных наград страны.

"Тэцуя Чиба создал множество шедевров за свою 70-летнюю карьеру, руководствуясь глубокой любовью и верой в мангу. Многие начинающие мангаки сделали свои первые шаги к профессиональной карьере, руководствуясь его словами, и сегодня они продолжают активно работать в индустрии. Его огромный вклад в мир манги незаменим", — говорится в заявлении издателей.

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Творчество "незаменимого мастера": биография и творчество Тэцуи Чибы

Покойный автор стоял у истоков создания спортивной аниме-драмы. Его работа "Завтрашний Джо", как считают фанаты в США и Японии, была вдохновлена историями боксеров, у которых было тяжелое детство, которые прошли через банды и преступления, но благодаря спорту смогли перестроить свою жизнь и добиться признания.

Как Тецуя Чиба работал над мангой

За свою долгую творческую карьеру, как пишет Shonen Jump News, Тэцуя Чиба открыл десятки новых мангак (художников манги — прим. ред.) и дизайнеров. Кроме того, японец сыграл важную роль в формировании "современного облика спортивной драмы" в манге и аниме.

На протяжении своей жизни он получал различные награды и признание; в 2014 году Чиба получил звание Заслуженного деятеля культуры, а в 2022 году стал членом Японской академии искусств. Автор также возглавлял Ассоциацию карикатуристов Японии и преподавал в Университете искусств Бунсей.

Ранее Фокус сообщал о том, что скончался автор манги "Dragon Ball". Автор культовой манги и дизайнер персонажей серии "Dragon Quest" Акира Торияма ушел из жизни из-за острой субдуральной гематомы, ему было 68 лет.

Впоследствии стало известно, как флаг из аниме "One Piece" стал символом протеста. СМИ отмечают, что сериал "One Piece" быстро завоевал популярность именно во Франции, а манга и аниме, выходящие с 1997 года, уже претерпели несколько обновлений и изменений.