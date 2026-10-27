Тюрма, бокс і світова слава: в Японії пішов з життя засновник жанру спортивної манги (фото)

Творець манги та художник Тецуя Чіба, відомий як співавтор популярної історії "Завтрашній Джо" помер минулого четверга у 87 років у лікарні Токіо. Японець став відомим світу як батько спортивної манги.

Видавництво Kodansha оголосило, що манга-художник помер минулого четверга у 87 років у лікарні Токіо. Про це пише японське видання Japan Times.

ЗМІ пишуть, що за понад 70 років Чіба був ключовою фігурою у становленні спортивної манги як основного жанру. У 2024 році він став першим художником манги, який отримав Орден Культури — одну з найвищих культурних нагород країни.

"Тецуя Чіба створив численні шедеври протягом своєї 70-річної кар'єри, керуючись сильною любов'ю та вірою в мангу. Багато початківців манги зробили свої перші кроки до професійної кар'єри з його словами в серці, і вони продовжують бути активними в індустрії сьогодні. Його величезний внесок у світ манги незамінний", — йдеться в заяві видавців.

Видео дня

Творчість "незамінного майстра": біографія та творчість Тецуї Чіби

Покійний автор стояв у витоків створення спортивної драми аніме. Його робота "Завтрашній Джо", як вважають фанати в США й Японії, була натхненна історіями боксерів, які мали важке дитинство, пройшли через банди та злочини, але завдяки спорту змогли перебудувати своє життя та досягти визнання.

Як працював над мангою Тецуя Чіба

За свою тривалу творчу кар'єру, як пише Shonen Jump News, Тецуя Чіба розкрив десятки нових імен мангак (художників манги — ред.) і дизайнерів. Також японець був причетний до створення "сучасного вигляду спортивної драми" в манзі та в аніме.

Протягом свого життя, він отримував різні нагороди та визнання, Чіба отримав звання Заслуженого діяча культури у 2014 році та став членом Японської академії мистецтв у 2022 році. Автор також очолював Асоціацію карикатуристів Японії та викладав в Університеті мистецтв Бунсей.

Раніше Фокус повідомляв про те, що помер автор манги Dragon Ball. Автор культової манги і дизайнер персонажів серії Dragon Quest Акіра Торіяма пішов з життя через гостру субдуральну гематому, йому було 68 років.

Згодом стало відомо, як прапор з аніме One Piece став символом протесту. ЗМІ вказує, що шоу One Piece швидко стало популярним саме у Франції, а манга з аніме, які стартували з 1997 року, вже пережила кілька оновлень та змін.