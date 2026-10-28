Здесь никого нет и никогда не было: о чем на самом деле предупреждает текст "Изобретение Мореля" Адольфо Касареса

Робинзонада "Изобретение Мореля" 1940 года аргентинского писателя Адольфо Касареса (1914–1999) подняла сложные вопросы человеческой природы и её имитации. Этим автор опередил многих фантастов, однако главный лейтмотив текста скрыт гораздо глубже.

На самом деле вопрос к читателям заключался не в том, что мы умеем копировать и воспроизводить, а в том, что остается после этого процесса — человек и его личность или набор внешних качеств, напоминающих человека. Об этом пишет книжный обозреватель Дастин Иллингворт в своей колонке для The New York Times.

Когда в 1940 году "Изобретение Мореля" вышло в свет, близкий друг писателя Хорхе Луис Борхес высоко оценил неожиданность сюжетных поворотов. Культовый автор "магического реализма" усмотрел в произведении Касареса три основные темы — одержимость, загадку и вопрос о подлинной природе человека.

Экранизация 1967 года по мотивам произведения Касареса

История в духе "Робинзонады" рассказывает о венесуэльском писателе, который оказывается на необитаемом острове. Сначала там никого нет, но со временем появляются люди, однако никто не обращает внимания на главного героя. Именно тогда он начинает подозревать, что "что-то здесь не так".

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Однако затем появляется девушка Фаустина, в которую влюбляются как главный герой, так и некий Морель. Но когда рассказчик пытается сблизиться с ней, она не проявляет к нему никакого интереса, а дальше — начинается безумие.

Deus ex machina: Касарес предупреждает о коварной природе человека и иллюзий

Точкой невозврата становится появление двойных источников света — солнца и места, а главный герой пытается понять замысел этой "иллюзии", в которой оказалось всё вокруг. Здесь и заключается, как пишет исследователь Ламрпос Пергогамврос в своей статье, главная разгадка изобретения Мореля — машины, способной имитировать и воплощать людей и их опыт, фактически создавая "новую реальность".

Так возникает первый вопрос текста — если Морель видит в этом способ обрести бессмертие, то как это воспринимает герой: это — реальность или попытка создать "идеальный мир" с правом на бессмертие. Из этого вытекает второй вопрос Касареса, который стал не менее актуальным в эпоху ИИ, а именно — осталось ли от этой симуляции, которой пользуются люди, что-то "человеческое".

Блогерский разбор "Изобретения Мореля" о природе человека, ИИ и симуляции

Третьим вопросом, затронутым Адольфо Касаресом в своём тексте, является лейтмотив "опасности вымышленного мира". Испанский литературовед Сантьяго Севилья-Вальехо из Университета Саламанки в своей работе отмечает, что на самом деле человек скорее отдастся вымыслу и иллюзии, чем попытается остаться в реальном мире.

На этом аргентинский автор завершает свой текст, который следует внимательно перечитать. В конце текста нет морали или ответа, а фактически — открытый вопрос: "Почему мы готовы рискнуть, чтобы сохранить прошлое, и не случится ли так, что в погоне за ним мы утратим самих себя?".

Позже подобный прием можно увидеть в произведении Станислава Лема "Солярис", в культовой тетралогии сестёр Вачовски "Матрица", аниме "Призрак в доспехах" и многих других произведениях. Но именно Касарес стал первым пионером в истории искусства, который поднял целую череду закономерных вопросов и размышлений в своём небольшом тексте.

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