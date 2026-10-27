На фоне хита от Netflix: 3 шедевра Стейнбека о бедности, смерти и тайнах, которые изменят ваше мировоззрение

Экранизация романа Джона Стейнбека "К востоку от Эдема" пробудила у читателей интерес к просмотру и перечитыванию произведений известного американского писателя. "Фокус" расскажет о ещё трёх культовых произведениях лауреата Нобелевской премии, которые стоит прочитать этой осенью.

Творчество Джона Стейнбека (1902–1968) считается классикой американской литературы и изучается в школьной программе. Самого автора относят к так называемым "key pillars" ("ключевым столпам"), к которым принадлежали сам Стейнбек, Уильям Фолкнер, Томас Вулф, Фрэнсис Скотт Фицджеральд и Эрнест Хемингуэй.

Автор достаточно тщательно изучал вопросы социальной несправедливости, поиска сил и вдохновения, а также — как люди и семьи переживают катаклизмы и сложные обстоятельства. В романах Стейнбека литературоведы видят целые вехи американской истории, а также процесс трансформации от общества обездоленных к людям, которые не боятся вызовов.

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На фоне активного обсуждения новой экранизации романа "К востоку от Эдема", вышедшей на Netflix, интерес к произведениям этого классического автора в США вновь возрос. СМИ пишут, что молодое поколение (от 18 до 30 лет) активно покупает переизданные тексты Стейнбека, а уровень продаж подскочил на 200%.

На фоне нового интереса к творчеству лауреата Пулитцеровской (1940) и Нобелевской (1962) премий, Фокус расскажет о ещё трёх культовых романах писателя, которые стоит прочитать. Самое важное заключается в том, что все перечисленные ниже произведения переведены на украинский язык.

О мышах и людях (1937)

Этот роман Стейнбека вышел в период Великой депрессии в США и быстро нашел отклик у читателей и специалистов. В произведении рассказывается история двух мужчин — Джорджа и Ленни, которые отправляются на заработки на фоне проблем в стране.

Оригинальная обложка романов Джона Стейнбека "О мышах и людях" на украинском языке Фото: коллаж Фокус

Сам текст напоминает смесь вестерна (речь идет о путешествиях и приключениях на Западе США), социальной драмы и конфликта. Кроме того, в романе противопоставляются два персонажа с точки зрения физической силы, разрешения бытовых недоразумений и поиска средств для воплощения мечты.

Типичный американский пейзаж скрывает различные намерения персонажей, и в мрачные времена каждому из главных героев и второстепенных персонажей приходится бороться за выживание. Именно напряжённая атмосфера бедности, конфликт и социальная несправедливость приведут к ключевому повороту — смерти одного из героев, а тайна того, кто именно это сделал, раскроется только в конце.

"Гроздья гнева" (1939)

Этот роман стал бестселлером в конце Великой депрессии в США; по его мотивам в 1940 году был снят культовый чёрно-белый фильм с Генри Фордой в главной роли. Действие романа разворачивается в штате Оклахома, где главный герой Том Джоуд выходит из тюрьмы и возвращается на отцовскую ферму.

Культовый роман американского писателя в англоязычной и украиноязычной версиях Фото: коллаж Фокус

Однако там мужчина не находит своих родных, поскольку их выселили по решению банка. Впоследствии члены семьи решают отправиться на поиски счастья и заработка в Калифорнию, но всем им предстоит пережить невзгоды и отчаяние, злобу и несправедливость среди тысяч других.

Глубокий конфликт между различными группами населения, отчаяние, гнев и поиски способов выживания наполняют целые эпизоды книги. Сам Стейнбек в романе остро и прямо показал насилие, преступления, борьбу за выживание и стремление выбраться из бедственной ситуации, в которой оказалась семья Тома и миллионы американцев в годы Великой депрессии.

Путешествия с Чарли в поисках Америки (1962)

Полуавтобиографический роман Джона Стейнбека построен по принципу "роуд-бук", в котором герой вместе со своей собакой Чарли объезжает США на машине и знакомится с разными сторонами жизни людей. Со времён Великой депрессии и Второй мировой войны прошло более 10 лет, и главный герой пытается понять — как изменилась его страна.

Обложка книги Стейнбека "Путешествия Чарли в поисках Америки" Фото: коллаж Фокус

Дополнительным стимулом для автора стали его проблемы со здоровьем. Сын автора говорил, что отец из-за проблем с сердцем и сосудами "мог умереть в том путешествии в любой момент", однако Стейнбек понимал, что отправляется в путешествие, чтобы, возможно, увидеть Америку в последний раз в жизни.

В этом тексте, состоящем из трёх частей, читатели увидят США глазами автора: там будут дороги, люди, истории, политика, инфраструктура, а также — закусочные, ночные стоянки и множество разговоров. Кроме того, Стейнбек будет тщательно фиксировать изменения уровня жизни людей, размышлять о будущем человечества, влиянии технологий на жизнь и о том, как зависимость от них может погубить американцев.

Ранее Фокус рассказывал о творчестве и основных мотивах произведений Рю Мураками. На протяжении своей карьеры он поднимал острые вопросы человеческого счастья, близости, зависимостей и значения выбора.

Впоследствии стало известно, что на аукцион будут выставлены личные вещи Трумана Капоте. Среди предметов, которые будут предложены покупателям, будут галстуки-бабочки, личные ключи, портсигар, сумка, чернильница, предметы гардероба, а также коллекция игрушек-животных и папье-маше.