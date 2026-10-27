На тлі хіта від Netflix: 3 шедеври Стейнбека про бідність, смерть і таємниці, які змінять ваш світогляд

Екранізація роману "На схід від Едему" Джона Стейнбека викликала інтерес у читачів до перегляду та перечитування творів відомого американця. Фокус розповість про ще три культових тексти Нобелівського лауреата, які варто прочитати цієї осені.

Творчість Джона Стейнбека (1902-1968) вважається класикою американської літератури та вивчається у шкільній програмі. Самого автора зараховують до так "key pillars" ("ключових стовпів"), до яких належали сам Стейнбек, Вільям Фолкнер, Томас Вулф, Френсіс Скотт Фіцджеральд і Ернест Гемінґвей.

Автор достатньо ретельно вивчав питання соціальної несправедливості, пошуків сил і натхнення, а також — як люди та сім'ї проходять через катаклізми та складні обставини. В романах Стейнбека літературознавці бачать цілі віхи американської історії, а також процес трансформації від суспільства знедолених до людей, які не бояться викликів.

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На тлі активного обговорення нової екранізації роману "На схід від Едему", який вийшов на Neflix, інтерес до робіт класичного автора в США знову зріс. ЗМІ пишуть, що молоде покоління (від 18 до 30 років) активно купує перевидані тексти Стейнбека, а рівень продажів підскочив на 200%.

На тлі нового імпульсу до робіт лауреата Пулітцерівської (1940) та Нобелівської (1962) премій, Фокус розповість про ще три культових романи письменника, які можна прочитати. Найважливіший момент полягає в тім, що всі нижчезазначені роботи мають переклад українською.

Про мишей і людей (1937)

Цей роман Стейнбека вийшов у часи Великої депресії США та швидко знайшов відгук у читачів і фахівців. Текст розповідає про історію двох чоловіків — Джорджа та Ленні, які вирушають на заробітки на тлі проблем у країні.

Оригінальна та україномовна обкладинка романів Джона Стейнбека "Про мишей і людей" Фото: колаж Фокус

Сам текст нагадує суміш вестерну (це стосується подорожі та пригод на заході США), соціальної драми та конфлікту. Також роман протиставляє двох персонажів у аспектах фізичної сили, розв'язування побутових непорозумінь і пошуку грошей на втілення мрії.

Типовий американський ландшафт приховує різні наміри персонажів, де в темні часи кожному з головних протагоністів і другорядних персонажів треба вижити. Саме напружена атмосфера безгрошів'я, конфлікт і соціальна несправедливість призведуть до ключової напруги — смерті одного з героїв, а таємниця, хто саме це зробив, розкриється лише наприкінці.

Грона гніву (1939)

Цей роман став бестселером наприкінці Великої депресії в США, за яким було знято культове чорно-біле кіно 1940 року за участю Генрі Форди. Історія тексту розповідає в штаті Оклахома, де головний герой Том Джоуд виходить із в'язниці та повертається на батьківську ферму.

Культовий роман американського письменника в англомовній та україномовній версіях Фото: колаж Фокус

Однак там чоловік не знаходить своїх рідних, бо їх виселили за рішенням банку. Згодом члени родини наважуються на пошуки щастя та заробітків у Калфорнії, але всім членам родини доведеться пройти невзгоди та відчай, злість та несправедливість серед тисяч інших.

Глибокий конфлікт між різними групами населення, відчай, гнів і пошуки засобів до виживання наповнені цілими епізодами книжки. Сам Стейнбек у романі гостро та прямо показав насилля, злочини, виживання та намір вибратися з лихої ситуації, в якій опинилася родина Тома та мільйони американців у роки Великої депресії.

Подорожі з Чарлі в пошуках Америки (1962)

Напівавтобігорафічний роман Джона Стейнбека збудований за принципом "роуд-книги", де герой разом із своїм собакою Чарлі об'їжджає США на машині та бачить різне життя людей. З часів Великої депресії та Другої світової минуло понад 10 років, і головний герой намагається зрозуміти — як змінилася його країна.

Обкладинка роботи Стейнбека "Подорожі Чарлі в пошуках Америки" Фото: колаж Фокус

Додатковим стимулом для автора стали його проблеми зі здоров'ям. Син автора говорив, що батько через проблеми із серцем і судинами "міг померти в тій подорожі в будь-яку мить", однак Стейнбек розумів, що робить подорож, аби можливо побачити Америку востаннє в житті.

У тексті на три частини читачі побачать США очима автора, де будуть дороги, люди, історії, політика, інфраструктура, а також — забігайлівки, стоянки вночі та багато розмов. Крім того, Стейнбек ретельно фіксуватиме зміни рівня життя людей, обдумуватиме майбутнє людства, вплив технологій на життя і як залежність до них може згубити американців.

Раніше Фокус повідомляв про творчість і головні мотиви текстів Рю Муракамі. За свою кар'єру він порушував гострі питання людського щастя, близькості, залежностей та значення вибору.

Згодом стало відомо, що на аукціон виставити особисті речі Трумена Капоте. Серед предметів, які запропонують покупцям, будуть краватки-метелики, особисті ключі, портсигар, сумка, чорнильниця, предмети гардеробу та колекцію іграшок-тварин і пап'є-маше.