Владимир Кузнецов. Страшный суд

С 7 ноября по 6 декабря в галерее "Хлебня" Национального заповедника "София Киевская" пройдет выставка Владимира Кузнецова "Страшный суд". Спустя тринадцать лет после предыдущей работы на эту тему художник представляет новый монументальный триптих. На этот раз в центре его внимания — волонтерская деятельность, взаимопомощь и солидарность во время войны.

7 ноября — 6 декабря 2026 года

Открытие: 6 ноября, 17:00–20:30 (по предварительной регистрации)

Национальный заповедник "София Киевская"

Галерея "Хлебня", ул. Владимирская, 24, Киев

Кузнецов приступил к работе над триптихом в начале 2026 года. Обращаясь к традициям религиозной живописи, украинской народной графики и наивного искусства, он переосмысливает сюжет Страшного суда через призму опыта современной Украины.

С 2022 года Кузнецов документирует работу волонтеров, в частности тех, кто готовит еду для украинских военных. Собранные документальные материалы художник переосмысливает, в частности, в живописи. Отдельные образы повторяются в разных работах, каждый раз приобретая новые формы. Сцена приготовления еды также появится в настенной росписи для его персональной выставки "Гречка с мясом", которая откроется 4 декабря в галерее "Арсенал" в польском Белостоке.

Видео дня

"Во время войны „судить“ „своих“ — это вызов, — говорит художник. — Люди, которые раньше были по разные стороны баррикад, сегодня оказались бок о бок перед общей угрозой. Для меня эта работа — о волонтерах, их труде, взаимопомощи и солидарности".

В 2013 году руководство киевского "Художественного арсенала" распорядилось закрасить чёрной краской незавершённую роспись Кузнецова "Колиивщина: Страшный суд". Этот акт цензуры вызвал протесты художественного сообщества.

Цензура "Страшного суда" имеет свою историю и в Софии Киевской. В 1774 году митрополит Гавриил Кременецкий приказал изменить изображение ада на хорах собора — затереть фигуры людей в коронах и других нарядах, заменив их изображениями огня, тьмы и обнаженных людей.

Рай в триптихе предстает как образ возможного будущего: девушка берёт книгу со стеллажа, который простирается вверх за пределы картины.

Рай в триптихе предстает как образ возможного будущего: девушка берет книгу со стеллажа, который тянется вверх за пределы картины

Владимир Кузнецов — украинский художник, соучредитель группы Р.Е.П. (2004) и ряда художественных инициатив. Исследует повседневные практики, коллективную память и присутствие архаики в современности.

Сайт художника: https://volodymyrkuznetsov.com

Открытие: 6 ноября, 17:00–20:30. Вход для всех желающих по предварительной регистрации.

Вход 6 ноября: до 18:00 — через центральный вход заповедника, после 18:00 — через служебный вход со стороны ул. Владимирской.

Выставка открыта: 7 ноября — 6 декабря, ежедневно с 10:00 до 18:00.