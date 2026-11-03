Володимир Кузнецов. Страшний суд

З 7 листопада до 6 грудня у галереї «Хлібня» Національного заповідника «Софія Київська» триватиме виставка Володимира Кузнецова «Страшний суд». Через тринадцять років після попередньої роботи на цей сюжет художник представляє новий монументальний триптих. Цього разу в центрі його уваги — волонтерська праця, взаємодопомога та солідарність під час війни.

7 листопада — 6 грудня 2026 року

Відкриття: 6 листопада, 17:00–20:30 (за реєстрацією)

Національний заповідник "Софія Київська"

Галерея "Хлібня", вул. Володимирська, 24, Київ

Роботу над триптихом Кузнецов розпочав на початку 2026 року. Звертаючись до традицій релігійного живопису, української народної графіки та наївного мистецтва, він переосмислює сюжет Страшного суду крізь досвід сучасної України.

З 2022 року Кузнецов документує працю волонтерів, зокрема тих, хто готує їжу для українських військових. Зібрані документальні матеріали митець переосмислює, зокрема, у живописі. Окремі образи повторюються в різних роботах, щоразу набуваючи нових форм. Сцена приготування їжі з’явиться також у настінному розписі для його персональної виставки "Гречка з м’ясом", що відкриється 4 грудня в галереї "Арсенал" у польському Білостоці.

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"Під час війни "судити" "своїх" — це виклик, — говорить художник. — Люди, які раніше були по різні боки барикад, сьогодні опинилися пліч-о-пліч перед спільною загрозою. Для мене ця робота — про волонтерів, їхню працю, взаємодопомогу та солідарність".

У 2013 році керівництво київського "Мистецького арсеналу" розпорядилося замалювати чорною фарбою незавершений розпис Кузнецова "Коліївщина: Страшний суд". Цей акт цензури спричинив протести мистецької спільноти.

Цензура "Страшного суду" має свою історію і в Софії Київській. У 1774 році митрополит Гавриїл Кременецький наказав змінити зображення пекла на хорах собору — затерти постаті людей у коронах та іншому вбранні, замінивши їх зображеннями вогню, темряви й оголених людей.

Рай у триптиху постає як образ можливого майбутнього: дівчина бере книгу зі стелажа, який простягається вгору за межі картини.

Рай у триптиху постає як образ можливого майбутнього: дівчина бере книгу зі стелажа, який простягається вгору за межі картини

Володимир Кузнецов — український художник, співзасновник групи Р.Е.П. (2004) та низки мистецьких ініціатив. Досліджує повсякденні практики, колективну пам’ять і присутність архаїки в сучасності.

Сайт художника: https://volodymyrkuznetsov.com

Відкриття: 6 листопада, 17:00–20:30. Вхід для всіх охочих за попередньою реєстрацією.

Вхід 6 листопада: до 18:00 — через центральний вхід заповідника, після 18:00 — через службовий вхід із боку вул. Володимирської.

Виставка відкрита: 7 листопада — 6 грудня, щодня з 10:00 до 18:00.