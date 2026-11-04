Куда сходить на выставку в ноябре: семь интересных экспозиций в Киеве (подробности, фото)

В течение ноября в украинской столице будут проходить различные выставки, которые стоит посетить в ближайшее время. Фокус подготовил подборку из семи выставок — от фотографии до изобразительного искусства, которые ждут всех желающих поклонников.

Выставка "Временно защищенные"

Где проходит: локация Hinaus, ул. Спасская, 9А, Киев

Время работы выставки: до 29 ноября, с 12 до 22

В рамках этой выставки группа современных художников демонстрирует, как меняется современная ситуация с безопасностью, условность границ в условиях войны и личная трансформация на фоне затянувшегося конфликта. В рамках проекта группа художников стремится показать процесс поиска собственных резервов, вопросы "новой стабильности" и то, как сохранить память о событиях и людях во время войны.

Авторы выставки: Сергей Западня, Петр Гронский, Дима Толкачёв, Дмитрий Кропива, Михаил Алексеенко, Тарас Ковач, Анна Тарадина, Владимир Гурин, Ульяна Пашкова, Владимир Смирнов, Лада Вербина и Александр Смирнов.

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"Офис 202"

Место проведения: Галерея современного искусства "Max Bernadsky", Боричев Тик, 35А, 2-й этаж, офис 202, Киев

Время работы выставки: до 17 ноября, среда — воскресенье с 12:00 до 19:00

Художник Алексей Аполлонов проводит выставку своих работ. В ней художник исследует Homo Kyiviensis, то есть киевлянина, через его жесты, позы, силуэты и взаимодействие с окружающей средой. Локализованный образ поможет отразить саму человеческую индивидуальность, её роли в социуме и отображение этого образа изнутри наружу.

"Небо голубое, солнце светит"

Место проведения: галерея "Кузня", ул. Нижний Вал, 37/20, Киев

Время работы выставки: до 15 ноября, четверг – пятница с 9:00 до 20:00, суббота – воскресенье с 10:00 до 21:00

Авторская выставка Ани Куц, в творчестве которой главным лейтмотивом является созерцание мира с открытыми глазами. Художница показывает магию повседневности, её волшебные проявления в обыденных вещах, на которые стоит обратить внимание.

В своих работах г-жа Куц запечатлевает мгновения, наполненные любовью, светом и добротой. Сама художница чувствует родство с режиссером Йонасом Мекасом, известным своим кинодневником повседневности с короткими мгновениями совершенства красоты в обычных вещах, которые создают новые пространства и горизонты не из боли и тьмы, а из любви и света.

"Убежище воображения"

Место проведения: Киевская картинная галерея, улица Терещенковская, 9, Киев

Время проведения выставки: с 11 ноября по 13 декабря 2026 года

Выставка посвящена ребенку и его воображению, не обремененному взрослой точкой зрения. Художники пытаются через свои работы показать, что воображение ребенка — это его взгляд на серьезные проблемы жизни.

"Работы художников разных поколений, представленные на этой выставке, создавались для взрослого зрителя. Но все они — о разнообразии и непосредственности воображения. А значит, обращаются к миру детства. И к тем, чье воображение будет творить наше будущее", — говорится в описании.

Представлены работы таких художников, как Мария Примаченко, Александр Гнилицкий, Юрий Соломко, Валерия Трубина, Илья Чичкан, Алексей Сай, Роман Минин.

"Фотография войны и конфликтов в эпоху глобальных перемен"

Место проведения: Довженко-Центр, ул. Васильковская, 1, Киев

Время работы выставки: до 8 ноября, среда — воскресенье с 12:00 до 19:00

Международная выставка демонстрирует изменения в военной фотографии через призму жанра и событий 2022 года. Экспозиция показывает принципиально новые визуальные подходы, появившиеся в документировании войны.

"Экспозиция объединяет документальные и концептуальные проекты, отобранные экспертным жюри по итогам международного открытого конкурса. Они позволяют увидеть события в различных конфликтных зонах мира и проследить, как фотографы работают с деликатными темами и ищут новые способы говорить о войне", — говорится в описании выставки.

"Право на память"

Место проведения: выставочный центр "Живая память", ул. Юрия Ильенко, 46А, Киев

Время работы выставки: до конца ноября, каждую субботу с 15:00 до 17:00

Художественный проект Михаила Алексеенко был создан к 85-й годовщине трагедии Бабьего Яра. В центре кинетико-аудиовизуальной инсталляции — большой черный эллиптический овал, а его тёмная поверхность напоминает бездну и отсылает к ландшафту Бабьего Яра, физические очертания которого почти исчезли из современного Киева.

"Над овалом непрерывно движется белый камень. В еврейской традиции камешки оставляют на могилах в знак памяти об умерших. Но здесь камень не находит места упокоения: он приближается к поверхности, зависает над ней и снова продолжает свое движение. Это образ памяти о людях, чьи имена до сих пор остаются неизвестными, а места захоронения — неустановленными. Звуковая композиция Александра Ельцина дополняет инсталляцию, создавая ощущение присутствия прошлого", — говорится в описании.

"Виктор Григоров. Жизнь"

Место проведения: Киевская картинная галерея, улица Терещенковская, 9, Киев

Время проведения выставки: с 3 ноября 2026 года

Виктор Григоров сочетал в себе различные и противоположные грани. Он упорно игнорировал клише соцреализма, оставался верен себе и даже в заказных работах для советской власти сосредотачивался на общечеловеческих темах, ведь горячо любил жизнь и получал безграничное удовольствие от самого процесса творчества.

"Ретроспективная выставка охватывает путь от ранних работ в Крымском училище им. М. Самокиша и Киевском художественном институте (ныне НАОМА) до экспериментов на рубеже 1990-х — 2000-х годов. Экспозиция даёт возможность заглянуть в мастерскую художника, где происходили динамичные поиски кода собственного "Я". Вдохновленный Джотто, Пикассо и древнеукраинской иконой, он неутомимо искал свою, "григоровскую" интонацию и палитру", — говорится в описании выставки.