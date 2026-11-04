Куди піди на виставку в листопаді: сім цікавих експозицій у Києві (деталі, фото)

Протягом листопада в українській столиці триватимуть різноманітні експозиції, які слід відвідати вже найближчим часом. Фокус зібрав добірку семи виставок мистецтва — від фотографій до образотворчого мистецтва, які чекають на всіх охочих шанувальників.

Виставка "Тимчасово захищені"

Де відбувається: локація Hinaus, вул. Спаська, 9А, Київ

Час експозиції: до 29 листопада, з 12 до 22

У рамках цієї експозиції група сучасних митців показує, як змінюється сучасний стан безпеки, умовність кордонів у часи війни та особиста трансформація на тлі тривалого конфлікту. В проєкті група митців хоче показати стан пошуку власних резервів, питання "нової сталості" та те, як зберегти пам'ять про події та людей під час війни.

Автори виставки: Сергій Западня, Петро Гронський, Діма Толкачов, Дмитро Кропива, Михайло Алексеєнко, Тарас Ковач, Анна Тарадіна, Володимир Гурін, Уляна Пашкова, Володимир Смірнов, Лада Вербіна та Олександр Смирнов.

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"Офіс 202"

Де відбувається: Max Bernadsky Contemporary Art Gallery, Боричів Тік, 35А, 2 поверх, офіс 202, Київ

Час експозиції: до 17 листопада, середа — неділя з 12:00 до 19:00

Художник Олексій Аполлонов проводить виставку власних робіт. У ній митець досліджує Homo Kyiviensis, тобто людину київську, через її через жести, пози, силуети та взаємодію з оточенням. Локалізований образ допоможе відобразити ту саму людську індивідуальність, її ролі в соціумі та відображення цього образу зсередини наззовні.

"Небо голубе, сонце світить"

Де відбувається: галерея "Кузня", вул. Нижній Вал, 37/20, Київ

Час експозиції: по 15 листопада, четвер – п'ятниця з 9:00 до 20:00, субота – неділя з 10:00 до 21:00

Авторська виставка Ані Куц, у центрі творчості якої головним лейтмотивом є споглядання на світ з розплющеними очима. Художниця показує магію щоденності, її чарівні прояви в буденних речах, на які варто звернути увагу.

В своїх роботах пані Куц фіксує зліпки миттєвостей, сповнені любові, світла й доброти. Сама художниця відчуває спорідненість із режисером Йонасом Мекасом, відомий своїм кінощоденником повсякденності з короткими митями довершеності краси в звичайних речах, які творять нові простори і горизонти не з болю та пітьми, а з любові та світла.

"Прихисток уяви"

Де відбувається: київська картинна галерея, вулиця Терещенківська, 9, Київ

Час експозиції: з 11 листопада по 13 грудня 2026 року

Виставка присвячена дитині та її уяві, не обтяженій дорослою оптикою. Митці намагаються крізь свої роботи показати, що уява дитини, її погляд на серйозні проблеми життя.

"Роботи художників різних генерацій, представлені на цій виставці, створювалися для дорослого глядача. Але всі вони – про розмаїття та безпосередність уяви. А отже, звертаються до світу дитинства. І до тих, чия уява творитиме наше майбутнє", — йдеться в описі.

Представлені роботи таких художників як Марія Примаченко, Олександр Гнилицький, Юрій Соломко, Валерія Трубіна, Ілля Чічкан, Олексій Сай, Роман Мінін.

"Фотографія війни та конфліктів в епоху глобальних змін"

Де відбувається: Довженко-Центр, вул. Васильківська, 1, Київ

Час експозиції: по 8 листопада, середа — неділя з 12:00 до 19:00

Міжнародна виставка показує зміни воєнної фотографії крізь призму жанру та подій від 2022 року. Експозиція показує принципово нові візуальні підходи з'явилися в документуванні війни.

"Експозиція об’єднує документальні й концептуальні проєкти, відібрані експертним журі за результатами міжнародного відкритого конкурсу. Вони дають змогу побачити події в різних конфліктних зонах світу та простежити, як фотографи працюють із чутливими темами й шукають нові способи говорити про війну", — йдеться в описі виставки.

"Право на памʼять"

Де відбувається: виставковий центр «Жива пам'ять», вул. Юрія Іллєнка, 46А, Київ

Час експозиції: по кінець листопада, щосуботи з 15:00 до 17:00

Мистецький проєкт Михайла Алексеєнка був створений до 85-х роковин трагедії Бабиного Яру. У центрі кінетично-аудіовізуальної інсталяції — великий чорний еліптичний овал, а його темна поверхня нагадує прірву й відсилає до ландшафту Бабиного Яру, фізичні обриси якого майже зникли із сучасного Києва.

"Над овалом безперервно рухається білий камінь. У єврейській традиції камінці залишають на могилах на знак памʼяті про померлих. Але тут камінь не знаходить місця спочинку: він наближається до поверхні, зависає над нею і знову продовжує свій рух. Це образ памʼяті про людей, чиї імена досі залишаються невідомими, а місця поховання — невстановленими. Звукова композиція Олександра Єльцина доповнює інсталяцію, створюючи відчуття присутності минулого", — йдеться в описі.

"Віктор Григоров. Життя"

Де відбувається: київська картинна галерея, вулиця Терещенківська, 9, Київ

Час експозиції: з 3 листопада 2026 року

Віктор Григоров поєднував у собі різні і протилежні іпостасі. Він уперто ігнорував соцреалістичних кліше, не зраджував собі та навіть у замовних роботах від радянської влади зосереджувався на загальнолюдських темах, адже палко любив життя й отримував безмежну втіху від самого процесу творення.

"Ретроспективна виставка охоплює шлях від ранніх робіт у Кримському училищі ім. М. Самокиша та Київському художньому інституті (нині НАОМА) до експериментів межі 1990-х – 2000-х років. Експозиція надає можливість зазирнути в майстерню художника, де відбувалися динамічні пошуки коду власного Я. Натхненний Джотто, Пікассо та давньоукраїнською іконою, він невтомно шукав власну, "григоровську" інтонацію та палітру", — йдеться в описі виставки.