Создал визуальный образ "Чужого" и "Пятого элемента": как художник Мебиус навсегда изменил sci-fi

Французского художника Жана Жиро (1938–2012), известного также как Мебиус, считают вдохновителем новой волны научной фантастики. Комиксы этого художника повлияли на дальнейшее изображение сцен и детализацию, которая стала неотъемлемой частью всей культуры.

Именно Жиро оформлял произведения культовых писателей-фантастов и сотрудничал с режиссёрами, для которых создавал всемирно известные культовые сцены и истории. Об этом пишет The New York Times.

"Научно-фантастические миры, созданные французским художником Мебиусом, придали его внутреннему миру глубину и широту. Независимо от того, насколько личным он становился, его образы обладали осязаемостью, что сделало его фундаментальным влиянием на фантастические миры XX века", — говорится в материале.

СМИ пишут, что рисунки француза стали прологом и источником вдохновения для творчества таких писателей-фантастов, как Майкл Муркок, Сэмюэл Дилени, Филипп Дик и Роджер Желязни. Кроме того, французский художник начал участвовать в работе над фильмами Ридли Скотта ("Чужой", "Бегущий по лезвию"), Люка Бессона ("Пятый элемент") и к таким картинам, как "Трон", "Владыки времени", "Блуберри" и "Бездна".

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Комикс Мебиуса и кадр из фильма "Бегущий по лезвию" Фото: скриншот

"Он был хорошо известен своим коллегам, даже в других СМИ. Уильям Гибсон часто говорил, что его новаторский киберпанк-роман „Нейромансер“ напоминает научно-фантастические комиксы Мебиуса", — отмечает СМИ.

Сам художник буквально ворвался в мир научной фантастики благодаря ряду новаторских для того времени решений. В частности, француз подробно проработал личные предметы героев (скафандры, оружие будущего, одежду), ландшафты (фантастические города, постапокалиптические пространства, пустыни заброшенных мест) и олицетворения противостояния со Злом (хтонические монстры, машины и программы).

"Пустыни очаровывали Мебиуса. Еще в подростковом возрасте он встретил свою первую девушку в Мексике, а вскоре после этого был призван на службу во французскую армию в Алжире, где жил в страхе быть отправленным в бой в глуши Алжира. Именно этот опыт и стал источником вдохновения для художника в работе "40 дней в пустыне B.", — говорится в тексте.

Сам Жан Жиро скончался в 2012 году в возрасте 73 лет. По мнению поклонников и экспертов, за время своей творческой деятельности Мобиус существенно изменил восприятие научной фантастики, придав ей "достоверность будущего, в котором не хотелось бы жить, но которым восхищались".

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Впоследствии стало известно, как зародилась индустрия комиксов и этот жанр. В целом комиксы прошли путь от увлечения энтузиастов до мирового культурного тренда.