День комиксов: как зародилась индустрия, подарившая миру Супермена, Астерикса и Обеликса

Ежегодно 25 сентября в США отмечают День комиксов (National Comic Book Day). Это неофициальный праздник, посвящённый искусству комиксов, их создателям, читателям и коллекционерам.

"Фокус" расскажет об истории возникновения комиксов, самых известных изданиях, доходах авторов собственных историй и современных трендах.

История индустрии комиксов

Современные комиксы произошли от газетных полос XIX века. Однако многие исследователи считают формат, который использовал швейцарский художник и автор "рассказов в картинках" Родольф Тепфер, первыми комиксами.

В то же время в США ключевую роль сыграли газетные полосы вроде "The Yellow Kid" (1895, Р. Ф. Ауткольт). "A Carnival of Comics" считается первым настоящим американским комиксом. Тогда это был своего рода сборник с перепечатками газетных публикаций. Зато серия комиксов "Famous Funnies", вышедшая в 1934 году, стала регулярной.

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Первая серия комиксов "Famous Funnies" в США Фото: Википедия

Изначально комиксы представляли собой короткие истории на страницах газет, часто с юмористическим или сатирическим уклоном. Позже они превратились в отдельные журналы, сборники и антологии. Появились сюжеты о супергероях, мифологии и взаимосвязанные вселенные.

Настоящий перелом наступил в 1938 году, когда вышел номер Action Comics № 1, в котором впервые появился Супермен. Это считается отправной точкой "Золотой эры комиксов". Тогда появились Бэтмен, Чудо-женщина, Капитан Америка, Капитан Марвел и другие. Во время Второй мировой войны комиксы были массовым развлекательным продуктом.

В 1950-х годах в индустрии наступил кризис. Книга Фредрика Вертема "Seduction of the Innocent" и слушания в Сенате привели к самоцензуре в США. Тогда многие издательства закрылись.

Возрождение супергероев произошло в 1956–1970 годах. Тогда на свет появился новый Флэш в DC, а в Marvel (бывшая Timely/Atlas) под руководством Стэна Ли, Джека Кирби и Стива Дитко, создавшего "Фантастическую четвёрку", "Человека-паука" и "Людей Икс" — героев с человеческими проблемами.

С тех пор индустрия пережила бумы, спады (1990-е) и экранизации в кино и на телевидении, которые значительно расширили аудиторию.

3 самых популярных комикса всех времён

Комиксы охватывают различные жанры и сюжеты, в частности, супергероев, мангу, графические романы и инди. По объёмам продаж и популярности можно выделить три самых известных.

Популярный комикс "One Piece" Фото: Скриншот

"One Piece" — один из самых продаваемых комиксов в мире. Манга была создана Эйитиро Одой в 1997 году и рассказывает о Монки Д. Луффи и его команде пиратов Соломенной Шляпы. Манга получила различные адаптации, что, несомненно, способствовало её популярности. Было продано более 500–600 млн экземпляров сборников.

Комикс об Астериксе и Обеликсе Фото: Скриншот

"Астерикс" — невероятно популярный в Европе. История рассказывает о временах Римской империи и повествует о борьбе галлов Астерикса и Обеликса против Римской империи. Комикс был создан Рене Госсинни и Альбером Удерзо в 1959 году, но так и не утратил своей популярности. Во всём мире было продано около 393 миллионов экземпляров.

"Peanuts" — также популярный комикс во всем мире Фото: Скриншот

"Peanuts" — одиниз самых влиятельных комиксов, когда-либо публиковавшихся в газетах; " " выходил в течение 50 лет, с 1950 по 2000 год, пока его создатель Чарльз Шульц не скончался от рака. А после его смерти комикс был напечатан в 2600 газетах по всему миру. В мир был продан тираж более 300 миллионов экземпляров.

Самые дорогие ограниченные тиражи на аукционах, например, "Action Comics" № 1 или "Superman" № 1, стоят миллионы долларов.

Сколько зарабатывают авторы комиксов

Несмотря на распространенное мнение, что художники комиксов получают высокое вознаграждение за свою работу, многие авторы работают фрилансерами и не имеют больших доходов. Оплата труда начинающих художников за страницу комикса для студий Marvel/DC и других в США составляет 160 долларов, опытные художники получают 200–500 долларов.

А сценаристы зарабатывают от 60 до 130 долларов. В манге топовые авторы, такие как создатель "One Piece", могут получать миллионы. Успешные авторы также зарабатывают значительно больше за счёт роялти, продажи оригиналов, комиссионных или адаптаций.

Годовой доход большинства авторов зачастую ниже уровня, обеспечивающего комфортную жизнь. Поэтому многие художники совмещают работу иллюстратора с преподаванием и другими видами деятельности.

В то же время рынок комиксов и графических романов в США остается стабильным или растет. По подсчетам экспертов, речь идет о $13–19+ млрд в 2025 году с прогнозами дальнейшего роста.

Популярность комиксов в мире

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Сегодня комиксы являются ядром крупных интеллектуальных франшиз. Marvel и DC превратились в гигантские компании, а их герои живут не только на страницах, но и в кино, мультфильмах, играх и даже в моде. А для многих фанатов они стали настоящей частью жизни и источником вдохновения. Именно поэтому рынок комиксов разнообразен: от классических супергероев до манги, инди-историй и цифровых сериалов. Таким образом, комиксы — это не только развлечение, но и мощное повествовательное искусство с богатой историей.

Манга и веб-комиксы — пользуются особой популярностью среди молодежи и поколения Z. Популярность манги также возвращается. В свою очередь, веб-комиксы имеют огромную аудиторию.

Среди историй о супергероях самой популярной является серия "Absolute Universe" от DC, а особенно "Absolute Batman" Скотта Снайдера. Именно она является одним из главных хитов 2025–2026 годов, часто попадая в топ продаж. Кроме того, у студии Marvel есть популярные проекты серии "Ultimate".

В жанре инди и creator-owned популярны такие студии, как Image Comics, BOOM!, Dark Horse и другие.

Кроме того, растёт популярность графических романов, коллекционирования известных выпусков, манга-раритетов и цифровых форматов.

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