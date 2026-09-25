День коміксів: як народилася індустрія, що подарувала світу Супермена та Астерікса й Обелікса

Щороку 25 вересня у США відзначають День коміксів (National Comic Book Day). Це неофіційне свято, присвячене мистецтву коміксів, їхнім творцям, читачам і колекціонерам.

Фокус розповість про історію виникнення коміксів, найвідоміші видання, заробітки творців власних історії та сучасні тренди.

Історія індустрії коміксів

Сучасні комікси виросли з газетних полотен 19-го століття. Проте багато дослідників називають формат, який практикував швейцарський художник і автор "оповідань у картинках" Родольф Тепфер, першими коміксами.

Натомість у США ключову роль відіграли газетні стрічки на кшталт The Yellow Kid (1895, R.F. Outcault). A Carnival of Comics вважається першим справжнім американським коміксом. Тоді це була така собі збірка з передруками газетних публікацій. Натомість серія коміксів Famous Funnies, яка вийшла у 1934 році стала регулярною.

Видео дня

Перша серія коміксів Famous Funnies у США Фото: Вікіпедія

Спочатку комікси були короткими історіями на газетних сторінках, часто з гумористичним або сатиричним ухилом. Пізніше вони перетворилися на окремі журнали, збірники та антології. З'явилися супергеройські сюжети, міфології та зв'язні всесвіти.

Справжній поворот настав 1938 року, коли вийшов номер Action Comics #1, у якому вперше з'явився Супермен. Це вважається точкою відліку "Золотої ери коміксів". Тоді з’явилися Бетмен, Чудо-жінка, Капітан Америка, Капітан Марвел тощо. Під час Другої світової війни комікси були масовим розваговим продуктом.

У 1950-х роках в індустрії настала криза. Книга Фредріка Вертема Seduction of the Innocent і слухання в Сенаті призвели до самоцензури у США. Тоді Багато видавців закрилися.

Відродження супергероїв настало 1956–1970 роках. Тоді на світ з'явилися новий Flash у DC, Marvel (колишній Timely/Atlas) під керівництвом Стена Лі, Джека Кірбі та Стіва Дітко, який створив Fantastic Four, Spider-Man, X-Men — героїв із людськими проблемами.

З того часу індустрія пережила буми, спади (1990-ті) і адаптації в кіно, ТБ, які сильно розширили аудиторію.

3 найпопулярніших коміксів усіх часів

Комікси охоплюють різні жанри та історії, зокрема, супергероїв, мангу, графічні романи та інді. За продажами й популярністю можна виділити 3 найвідомі.

Популярний комікс One Piece Фото: Скриншот

One Piece — один із найпродаваніших коміксів у світі. Манга була створена Ейічіро Одою у 1997 році розповідає про Манкі Д. Луффі та його команду Піратів Солом'яного Капелюха. Манга отримала різні адаптації, що, безсумнівно, сприяло її популярності. Було понад 500–600 млн примірників зібраних томів.

Комікс про Астерікса й Обелікса Фото: Скриншот

Asterix — неймовірно популярний у Європі. Історія розповідає про часи Римської імперії та розповідає про боротьбу галів Астерікса й Обелікса проти Римської імперії. Комікс був створений Рене Госінні та Альбертом Удерзо в 1959 році, але ніколи не втрачала популярності. У світі було продано приблизно 393 мільйонів примірників.

Peanuts також популярний комікс у світі Фото: Скриншот

Peanuts — один з найвпливовіших коміксів, які коли-небудь потрапляли в газети, виходив 50 років, з 1950 по 2000 рік. Поки його творець Чарльз Шульц не помер від раку. А після його смерті комікс був надрукований у 2600 газетах по всьому світу. У світ було продано більше 300 мільйонів його примірників.

Найдорожчі обмежені випуски на аукціонах, наприклад, Action Comics #1 чи Superman #1 коштують мільйони доларів.

Скільки заробляють творці коміксів

Попри поширені думки, що художники коміксів багато отримують за свою роботу, багато авторів працюють фрілансерами без великих доходів. Оплата праці початківців за сторінку коміксу для студії Marvel/DC та інших у США становить 160 доларів, досвідчені художники отримують $200–500.

А сценаристи заробляють від $60–130. У манзі топ-автори на кшталт творця One Piece можуть отримувати мільйони. Успішні автори з роялті, продажем оригіналів, комісіями чи адаптаціями також заробляють значно більше.

Річний дохід більшості авторів часто нижче комфортного рівня життя. Відтак багато художників поєднують ілюстрацію з викладанням та іншими роботами.

Натомість ринок коміксів і графічних романів у США стабільний або зростає. За підрахунками експертів, мова йде про $13–19+ млрд у 2025 році з прогнозами подальшого зростання.

Популярність коміксів у світі

Як Marvel і DC змінили індустрію: сучасні тренди 2025–2026 років

Нині комікси є ядром великих інтелектуальних франшиз. Marvel і DC стали величезними компаніями, а їхні герої живуть не тільки на сторінках, а й у кіно, мультфільмах, іграх і навіть у моді. А для багатьох фанатів вони стали справжньою частиною життя і джерелом натхнення. Саме тому ринок коміксів різноманітний: від класичних супергероїв до манги, інді-історій і цифрових серіалів. Відтак, комікси — це не лише розвага, а й потужне наративне мистецтво з глибокою історією.

Манга та вебтуни — домінують або особливо серед молоді та покоління Z. Популярність манґ також повертається. Натомість вебтуни мають величезну аудиторію.

Серед історій про супергероїв найпопулярнішою є лінія Absolute Universe від DC, а особливо Absolute Batman Скотта Снайдера. Саме він один із головних хітів 2025–2026 років, що часто потрапляє у топ продажів. Також студія Marvel має популярні Ultimate-проєкти.

У жанрі інді та creator-owned — популярні студії Image Comics, BOOM!, Dark Horse та інші.

Крім того, зростає популярність графічних романів, колекціонування відомих випусків, манга-раритетів, цифрових форматів.

Важливо

Marvel чи DC: хто найсильніший персонаж і як комікси змінили культуру (фото)

Раніше Фокус писав, що Warner Bros закрила розробку відеогри Wonder Woman. Студія Monolith Productions, яка працювала над грою, створила розкішний світ, розповіла автор коміксів Гейл Сімон. Вона сподівається, що робота продовжиться.

Також рідкісний комікс про "павучка" продали за рекордні $1,38 млн. Випуск, у якому Людина-павук уперше зустрічається з фантастичною четвіркою, є одним із лише двох примірників.