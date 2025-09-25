Marvel чи DC: хто найсильніший персонаж і як комікси змінили культуру (фото)

25 вересня відзначають National Comic Book Day — свято, присвячене мистецтву коміксів, авторам, читачам і всім, хто пов'язаний із цією культурою.

Цього дня зазвичай фанати об'єднуються, магазини влаштовують знижки та виставки, а художники проводять зустрічі та майстер-класи. Про незвичайне свято згадує Фокус.

Саме коріння коміксів можна простежити до ілюстрацій з підписами і карикатур 19-го століття, але багато дослідників вказують як попередника формат, який практикував Родольф Тепфер (Rodolphe Töpffer), швейцарський художник і автор "оповідань у картинках".

У ширшому вигляді комікси як жанр набули популярності в газетах США на початку 20 століття: щоденні шпальти з короткими історіями і серійними малюнками поступово обростали героями, сюжетами та фан-базою.

Справжній поворот настав 1938 року, коли вийшов номер Action Comics #1, у якому вперше з'явився Супермен. Це вважається точкою відліку "Золотої ери коміксів".

У ширшому вигляді комікси як жанр стали популярні на початку XX століття Фото: Unsplash

Як з'явився "День коміксів"

У США є кілька дат, пов'язаних із коміксами. Найвідоміша — Free Comic Book Day, він проходить кожної першої суботи травня. Цього дня магазини дарують безкоштовні випуски та влаштовують акції, щоб залучити нових читачів. Свято придумали 2001 року, а вперше провели 2002-го.

Є й інша дата — 25 вересня, її називають Днем коміксів. Вона має радше символічний характер: це неофіційне свято, коли фанатам пропонують просто згадати про улюблених героїв, перечитати старі випуски або поділитися колекцією з друзями.

Роль коміксів у культурі

Спочатку комікси були короткими історіями на газетних сторінках, часто з гумористичним або сатиричним ухилом. Пізніше вони перетворилися на окремі журнали, збірники та антології. З'явилися супергеройські сюжети, міфології та зв'язні всесвіти.

Спочатку комікси були короткими історіями на газетних сторінках Фото: Historic Newspapers

Нині комікси є ядром великих інтелектуальних франшиз. Marvel і DC стали величезними компаніями, а їхні герої живуть не тільки на сторінках, а й у кіно, мультфільмах, іграх і навіть у моді. А для багатьох фанатів вони стали справжньою частиною життя і джерелом натхнення, для декого навіть способом заробітку.

Marvel чи DC: хто популярніший?

Ця суперечка є однією з найулюбленіших серед фанатів, і відповідь на неї залежить від того, що ми порівнюємо: кіно, комікси, аудиторію чи культурний вплив.

Кіно і касові збори.

Marvel зараз лідирує за кількістю блокбастерів і загальними зборами: Всесвіт MCU (Marvel Cinematic Universe) — один із найуспішніших кіновсесвітів усіх часів. Однак DC теж іноді видає яскраві картини. Нещодавно фільм Superman стартував з $217 млн касових зборів по світу — це найкращий запуск DC за довгий час.

Класичні персонажі Marvel Comics Фото: Marvel Entertainment

Ефективність вкладень.

Є аналіз, що середній фільм Marvel приносить приблизно $3,87 доходу на кожен долар витрат, тоді як у DC — близько $3,43. Тобто Marvel трохи ефективніше "монетизує" свої проєкти.

Культурна спадщина, персонажі та долі.

DC часто асоціюється з "вічними історіями". Персонажі Супермена, Бетмена, Диво-Жінки — класичні архетипи, знайомі всім. Marvel, своєю чергою, активно розвиває героїв із людськими рисами, внутрішніми конфліктами, робить їх ближчими до звичайної людини. Також деякі фани зазначають, що в Marvel більше "космічного потенціалу", адже їхні персонажі часто володіють космічними силами, а сюжети обіграють міжпланетні конфлікти.

Теорії про "найсильнішого" героя

Кадр із фільму про Супермена Фото: Скриншот

Розмова про "найсильнішого персонажа" коміксів — це поєднання сили, контексту та інтерпретації. Ось кілька претендентів, яких часто згадують фанати:

Доктор Мангеттен (із "Хранителів") — майже божественні здібності, контроль над матерією, часом і простором.

One-Above-All (Marvel) — персоніфікація "всевишнього", верховної сили всередині всесвіту Marvel.

Срібний Серфер (Marvel) — космічні сили, володіння енергією, зв'язок із цілими всесвітами.

Супермен / Всілякі версії Супермена (DC) — у нього безліч інтерпретацій, коли він майже непереможний.

Але часто відповідь залежить від "вселенської логіки" конкретного коміксу. В одних історіях сила залежить від сюжету, в інших — від надздібностей, космосу, артефактів тощо.

Рекордні продажі

Колекційний ринок коміксів вражає своїми цифрами. Деякі екземпляри йдуть за мільйони доларів. Ось найбільш вражаючі продажі за версією Certified Guaranty Company (CGC):

Action Comics #1 (1938) став особливим через першу появу Супермена. Копія з рейтингом CGC 8.5, продана на аукціоні Heritage за 6 млн доларів.

Action Comics #1 Фото: Скриншот

Superman #1 (1939) є першим самостійним випуском про Супермена. Його ціна склала близько 5.3 млн доларів у приватному продажі.

Супермен #1 Фото: Скриншот

Amazing Fantasy #15 (1962) став особливим через першу появу Людини-павука. Був проданий близько 3.6 млн доларів.

Дивовижна фантазія #15 Фото: Скриншот

