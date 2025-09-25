Marvel или DC: кто самый сильный персонаж и как комиксы изменили культуру (фото)

25 сентября отмечается National Comic Book Day — праздник, посвященный искусству комиксов, авторам, читателям и всем, кто связан с этой культурой.

Related video

В этот день обычно фанаты объединяются, магазины устраивают скидки и выставки, а художники проводят встречи и мастер-классы. О необычном празднике вспоминает Фокус.

Сами корни комиксов можно проследить к иллюстрациям с подписями и карикатурам 19-го века, но многие исследователи указывают в качестве предшественника формат, практиковавшийся Родольфом Тепфером (Rodolphe Töpffer), швейцарским художником и автором "рассказов в картинках".

В более широком виде комиксы как жанр стали популярны в газетах США в начале XX века: ежедневные полосы с короткими историями и серийными рисунками постепенно обрастали героями, сюжетами и фан-базой.

Настоящий поворот наступил в 1938 году, когда вышел номер Action Comics #1, в котором впервые появился Супермен. Это считается точкой отсчета "Золотой эры комиксов".

В более широком виде комиксы как жанр стали популярны в начале XX века Фото: Unsplash

Как появился "День комиксов"

В США есть несколько дат, связанных с комиксами. Самая известная — Free Comic Book Day, он проходит каждую первую субботу мая. В этот день магазины дарят бесплатные выпуски и устраивают акции, чтобы привлечь новых читателей. Праздник придумали в 2001 году, а впервые провели в 2002-м.

Есть и другая дата — 25 сентября, ее называют Днем комиксов. Она носит скорее символический характер: это неофициальный праздник, когда фанатам предлагают просто вспомнить о любимых героях, перечитать старые выпуски или поделиться коллекцией с друзьями.

Роль комиксов в культуре

Изначально комиксы были короткими историями на газетных страницах, часто с юмористическим или сатирическим уклоном. Позже они превратились в отдельные журналы, сборники и антологии. Появились супергеройские сюжеты, мифологии и связные вселенные.

Изначально комиксы были короткими историями на газетных страницах Фото: Historic Newspapers

Сейчас комиксы являются ядром крупных интеллектуальных франшиз. Marvel и DC стали огромными компаниями, а их герои живут не только на страницах, но и в кино, мультфильмах, играх и даже в моде. А для многих фанатов они стали настоящей частью жизни и источником вдохновения, для некоторых даже способом заработка.

Marvel или DC: кто популярнее?

Этот спор является одним из самых любимых среди фанатов, и ответ на него зависит от того, что мы сравниваем: кино, комиксы, аудиторию или культурное влияние.

Кино и кассовые сборы.

Marvel сейчас лидирует по количеству блокбастеров и общим сборам: Вселенная MCU (Marvel Cinematic Universe) — одна из самых успешных киновселенных всех времен. Однако DC тоже иногда выдает яркие картины. Недавно фильм Superman стартовал с $217 млн кассовых сборов по миру — это лучший запуск DC за долгое время.

Классические персонажи Marvel Comics Фото: Marvel Entertainment

Эффективность вложений.

Есть анализ, что средний фильм Marvel приносит примерно $3,87 дохода на каждый доллар затрат, в то время как у DC — около $3,43. То есть Marvel чуть эффективнее "монетизирует" свои проекты.

Культурное наследие, персонажи и судьбы.

DC часто ассоциируется с "вечными историями". Персонажи Супермена, Бэтмена, Чудо-Женщины — классические архетипы, знакомые всем. Marvel, в свою очередь, активно развивает героев с человеческими чертами, внутренними конфликтами, делает их ближе к обычному человеку. Также некоторые фаны отмечают, что в Marvel больше "космического потенциала", ведь их персонажи часто обладают космическими силами, а сюжеты обыгрывают межпланетные конфликты.

Теории о "самом сильном" герое

Кадр из фильма о Супермене Фото: Скриншот

Разговор о "самом сильном персонаже" комиксов — это сочетание силы, контекста и интерпретации. Вот несколько претендентов, часто упоминаемых фанатами:

Доктор Манхэттен (из "Хранителей") — почти божественные способности, контроль над материей, временем и пространством.

One-Above-All (Marvel) — персонификация "всевышнего", верховной силы внутри вселенной Marvel.

Серебряный Серфер (Marvel) — космические силы, владение энергией, связь с целыми вселенными.

Супермен / Всевозможные версии Супермена (DC) — у него множество интерпретаций, когда он почти непобедим.

Но часто ответ зависит от "вселенской логики" конкретного комикса. В одних историях сила зависит от сюжета, в других — от сверхспособностей, космоса, артефактов и т.п.

Рекордные продажи

Коллекционный рынок комиксов поражает своими цифрами. Некоторые экземпляры уходят за миллионы долларов. Вот наиболее впечатляющие продажи по версии Certified Guaranty Company (CGC):

Action Comics #1 (1938) стал особенным из-за первого появления Супермена. Копия с рейтингом CGC 8.5, продана на аукционе Heritage за 6 млн долларов.

Action Comics #1 Фото: Скриншот

Superman #1 (1939) является первым самостоятельным выпуском о Супермене. Его цена составила около 5.3 млн долларов в частной продаже.

Superman #1 Фото: Скриншот

Amazing Fantasy #15 (1962) стал особенным из-за первого появление Человека-паука. Был продан около 3.6 млн долларов.

Amazing Fantasy #15 Фото: Скриншот

Ранее Фокус сообщал, что Warner Bros закрыла разработку видеоигры Wonder Woman. Студия Monolith Productions, которая работала над игрой, создала роскошный мир, рассказала автор комиксов Гейл Симон. Она надеется, что работа продолжится.

Также стало известно, что редкий комикс о "паучке" продали за рекордные $1,38 млн. Выпуск, в котором Человек-паук впервые встречается с фантастической четверкой, является одним из всего двух экземпляров.