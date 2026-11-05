Створив візуал "Чужого" та "П'ятого елементу": як художник Мебіус назавжди змінив sci-fi

Французького художника Жана Жиро (1938-2012), відомого також як Мебіус, вважають натхненником нової хвилі sci-fi. Комікси цього митця вплинули на подальше зображення сцен і деталізації, яка стала невід'ємною частиною всієї культури.

Саме Жиро оформлював роботи культових письменників-фантастів і працював зі режисерами, для яких створював всесвітньовідомі культові сцени та історії. Про це пише The New York Times.

"Науково-фантастичні світи, створені французьким художником Мебіусом, надали його внутрішньому світу глибини та широти. Незалежно від того, наскільки особистим він ставав, його образи мали відчутність, що зробило його фундаментальним впливом на фантастичні світи XX століття", — йдеться в матеріалі.

ЗМІ пишуть, що малюнки француза стали прологом і натхненням для робіт таких фантастів як Майкл Муркок, Семюел Ділені, Філіп Дік та Роджер Желязни. Крім того, французький митець почав долучатися до роботи над фільмами Рідлі Скотта ("Чужий", "То, що біжить по лезу"), Люка Бессона ("П'ятий елемент") та до таких картин як "Трон", "Володарі часу", "Блуберрі" та "Безодня".

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Комікс Мебіуса та кадр з фільму "Той, що біжить по лезу" Фото: скриншот

"Він був добре відомий своїм колегам, навіть в інших медіа. Вільям Гібсон часто казав, що його новаторський кіберпанк-роман "Нейромансер" виглядає як науково-фантастичні комікси Мебіуса", — вказує ЗМІ.

Сам митець буквально увірвався в sci-fi завдяки низці новаторських на той час рішень. Зокрема, француз деталізував особисті предмети героїв (скафандри, зброя майбутнього, одяг), ландшафти (фантастичні міста, постапокаліптичні простори, пустелі загиблих місць) та уособлення протистояння зі Злом (хтонічні монстри, машини та програми).

"Пустелі захоплювали Мебіуса. Він зустрів свою першу дівчину в Мексиці ще підлітком, а незабаром після цього був призваний до війни Франції в Алжирі, де жив у страху бути відправленим у бій у глушині Алжиру. Саме цей досвід і став натхненням для митця в роботі "40 днів у пустелі B.", — йдеться в тексті.

Сам Жан Жиро пішов з життя 2012 року в віці 73 років. За часи своєї роботи, вважають прихильники та фахівці, Мобіус суттєво змінив сприйняття sci-fi, додавши йому "достовірності майбутнього, в якій не хотілося би жити, але якою захоплювалися".

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Згодом стало відомо, як народилася індустрія коміксів і цього жанру. Загалом комікси пройшли шлях від ентузіастів до світового тренду культури.