Знаменитое "платье мести" принцессы Дианы выставили на аукцион: как зародился культовый тренд (видео)

Легендарное платье принцессы Дианы, которое прозвали "платьем мести" после признания тогдашнего принца Чарльза в изменах, впервые за последние 30 лет появилось на публике. Теперь культовое платье, ставшее трендом на целое поколение, выставят на аукцион.

Культовое платье принцессы Дианы было выставлено на аукционе Sotheby's в Женеве накануне торгов. Об этом сообщает Euronews.

Черное шелковое платье, созданное Кристиной Стамболиан, было надето Дианой 29 июня 1994 года. Именно в тот вечер принц Чарльз публично признался в неверности во время их брака, вследствие чего супруга наследника британского престола пошла на такой шаг.

Впоследствии леди Ди продала платье на благотворительном аукционе в 1997 году, и до сих пор оно находилось в частных руках. В настоящее время эксперты полагают, что этот лот будет продан за сумму до 300 тыс. долларов на торгах, которые состоятся 9 декабря.

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Тенденция от леди Ди: как "платье мести" стало культурным явлением

Именно поступок принцессы Дианы, которая из-за королевского протокола не имела права носить откровенные платья, стал переломным моментом. В статье издания Glamour отмечается, что действия супруги принца Чарльза (будущего короля Чарльза III — ред.) заставили изменить задуманный образ — от сдержанного вечернего наряда к гламурному образу с декольте, сапфирами и высокими каблуками.

"Ставшее уже культовым "платье мести" Дианы было элегантным шелковым оружием, мечом моды. Этот наряд показал миру и её бывшему, что она не собирается скрываться от общественности из-за жалости", — говорится в материале.

"Платье мести" принцессы Дианы положило начало длительному культурному тренду

Тенденция, заложенная принцессой Дианой, оказала значительное влияние на последующую моду и тенденции в женской одежде — её образ породил тренд в поп-культуре, который сохраняется на протяжении нескольких поколений и стал ещё более распространённым благодаря социальным сетям. Именно это делает "одежду мести" такой "сладкой, ведь она достигает цели без долгосрочных последствий", пишут медиа-эксперты.

Логика наряда, который выбрала принцесса Диана, сегодня основана на принципе: "Месть бывает холодной", и является реакцией на давление со стороны обстоятельств и СМИ. В статье издания фактически подчеркивается, что современный тренд "платьев мести" несет в себе простой, но многозначительный посыл, который можно сформулировать так: "Это — ответ на скандал, боль или обвинения, в которых каждый ищет свои собственные интерпретации".

Ранее Фокус сообщал о том, что самые стильные прически принцессы Дианы снова в тренде 2026 года. Её знаменитая короткая стрижка в стиле "паж" стала визитной карточкой леди Ди в 1990-х годах.

Впоследствии стало известно, куда делось "платье Элвиса" и другие культовые наряды принцессы Дианы. Наряды принцессы Дианы уже давно приобрели культовый статус, и когда они появляются на аукционах, за них разгорается настоящая битва.