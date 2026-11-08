Самые стильные прически принцессы Дианы снова в тренде 2026: выбирайте стрижку (фото)

Принцесса Диана всегда обладала настоящим талантом в выборе причесок. Её знаменитая короткая стрижка в стиле "паж" стала визитной карточкой леди Ди в 1990-х годах. Ретро-образы знаменитости вновь возвращаются в моду в этом году.

В 2026 году в тренде будут непринуждённые многослойные стрижки, а также элегантный "боб". Таким образом, ретро-образы леди Ди станут прекрасным источником вдохновения для следующего визита в салон красоты. Об этом сообщает Glamour.

Стрижка "пикси"

Вряд ли найдётся другая причёска, которая бы так сильно ассоциировалась с принцессой Дианой, как "пикси". В начале 90-х она отказалась от длинных, объёмных укладок в пользу более короткой светлой стрижки. Её отличали мягкие, филированные пряди вокруг лица и несколько более длинные волосы на макушке.

Именно эти детали делают такую стрижку снова актуальной в 2026 году. Вместо того чтобы создавать идеально выверенную форму, "пикси" лучше носить в слегка "растрепанном" виде — это придаёт образу индивидуальности.

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Стрижка "пикси" Фото: Instagram

"Волчья стрижка"

В 80-х годах эта прическа так не называлась. Впрочем, одна из стрижек принцессы Дианы имеет поразительное сходство с современным популярным трендом. Большое количество коротких слоев, значительный объём в верхней части головы и филированные кончики придавали её волосам поразительную упругость.

Если вы хотите повторить этот образ в 2026 году, можно оставить отдельные пряди чуть длиннее, а кончики во время сушки феном подкручивать наружу с помощью круглой щетки. Это придаст стрижке приятный ретро-акцент, не превращая её в типичную причёску 80-х.

"Волчья стрижка" Фото: Instagram

Объемный боб

Если принцесса Диана и в совершенстве овладела каким-то аспектом парикмахерского искусства, то это создание объёма. Её интерпретация того, что сегодня называют "объёмным бобом", — пожалуй, лучший тому пример. Волосы были приподняты у корней, а кончики, закрученные наружу, выглядели упругими и живыми.

Этот стиль остаётся не менее популярным и в 2026 году. Добиться такого эффекта проще всего с помощью большой термощетки. Если после этого слегка расчесать волосы, вы получите тот самый фирменный объём, который сейчас снова на пике моды.

Объемный боб Фото: Instagram

Гладкий боб

Хотя у принцессы Дианы было несколько любимых вариантов причесок, она также любила экспериментировать со стилизацией. Ее гладкий боб с закрученными наружу кончиками, продемонстрированный на церемонии CFDA Fashion Awards в 1995 году, — прекрасный пример. Та же самая стрижка, но другое исполнение. И хотя на протяжении большей части 2010-х годов такой стиль часто подвергался критике, в 2026 году он уверенно вернулся в моду.

Чтобы создать современный образ, выпрямите волосы по всей длине с помощью круглой щетки, а кончики зафиксируйте небольшим количеством геля. Глубокий боковой пробор идеально дополнит этот образ, придав гладкому бобу ещё больше элегантности.

Гладкий боб Фото: Instagram

Многослойный удлиненный боб

Удлиненный боб не обязательно должен быть идеально прямым. Принцесса Диана доказала это, время от времени укладывая свои волосы средней длины с более выраженными локонами и слоями. Таким образом, многослойность мгновенно меняет форму стрижки, придавая ей более игривый вид.

Чтобы создать такой образ, подчеркните свои кудри с помощью увлажняющего крема, осторожно "сжимая" пряди руками, или же накрутите отдельные локоны плойкой. Слегка расправьте локоны пальцами, чтобы они выглядели более естественно. В сочетании с филированной челкой или многослойной челкой-"шторкой" прическа приобретает очаровательную атмосферу 90-х.

Многослойный удлиненный боб Фото: Instagram

Шляпка-таблетка

Принцесса Диана знала: эффектные аксессуары способны вывести любую прическу на новый уровень. В одном из своих культовых образов она дополнила короткую светлую стрижку розовой шляпкой-таблеткой. Поскольку сейчас в моде ощущается влияние 60-х, этот головной убор становится одним из самых актуальных аксессуаров осени 2026 года.

Если вы хотите повторить прическу леди Ди, позвольте передним прядям выглядывать из-под шляпы, уложив их наружу и придав им немного объема. Благодаря этому ваша стрижка будет оставаться заметной даже под головным убором. Или же придайте образу более современный вид, сочетая такую прическу с гладким пучком.

Шляпка-таблетка Фото: Instagram

Удлиненный боб и расческа для волос

Существует аксессуар, о котором часто забывают, — классическая расческа. Ещё в 1984 году принцесса Диана использовала расчёски, чтобы закрепить отдельные пряди и несколькими простыми движениями придать новую форму своей удлинённой стрижке "боб", кончики которой были подкручены внутрь.

Этот прием особенно подходит для волос средней длины, ведь они не обязательно должны быть достаточно длинными, чтобы заплести косу или собрать пучок. А если вам хочется чего-то более эффектного, выберите гребень с узором "под черепаху" или с мелкими декоративными элементами — вместо обычного однотонного варианта.

Удлиненный боб и расческа для волос Фото: Instagram

Кудрявая стрижка и кепка

Образ принцессы Дианы на матче по поло в Виндзоре (1988 год) — незабываемое подтверждение того, что яркий головной убор уместен не только на торжественных мероприятиях, но и в повседневном стиле. Она сочетала свою объёмную кудрявую причёску с обычной кепкой. Многослойные пряди свободно спадали из-под кепки, придавая образу непринуждённый, расслабленный вид.

Такое сочетание идеально подойдет для осени 2026 года — особенно если вы хотите защитить голову от холода, а волосы — от ветра. Чтобы воссоздать этот стиль, позвольте нескольким прядям мягко обрамлять лицо, а на кончики нанесите немного спрея, чтобы придать им более четкую форму.

Кудрявая стрижка и кепка Фото: Instagram

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