"Слип-боб" — прическа 90-х, которую Марго Робби вновь сделала популярной (фото)

Эпоха 90-х продолжает вдохновлять модные и косметические тренды, возвращая к жизни забытую классику. На этот раз в центре внимания оказалась элегантная стрижка "слип-боб", которую недавно продемонстрировала актриса Марго Робби во время шопинга в Париже.

Папарацци заметили звезду возле отеля Ritz в шелковом масляно-желтом комплекте от Dôen, который идеально дополняла ее новая прическа длиной до ключиц. Ранее подобный стиль предпочитали супермодели Кристи Тарлингтон и Наоми Кэмпбелл, однако современная вариация обрела новую жизнь благодаря сочетанию ностальгии и современной лаконичности, пишет Glamour.

Марго Робби с прической "боб" Фото: Backgrid

Что такое "слип-боб"?

По словам Дейла Герна, стилиста салона Hershesons Fitzrovia, "слип-боб" — это удлиненный и воздушный боб, созданный для естественного движения волос. Прическа едва касается плеч и имеет незаметные скрытые слои. В ней нет тяжелых и четких линий, что делает образ мягким, но в то же время аккуратным. Слегка закрученные наружу кончики придают стрижке легкую сексуальность, роскошь и утонченность.

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Почему стоит выбрать именно эту стрижку?

Прическа вдохновлена непринуждённой элегантностью шёлкового платья-комбинации (slip dress) — она такая же гладкая, струящаяся и вневременная. Вместо сложного каскада или пляжных текстур "слип-боб" делает ставку на чистоту линий, глянцевый блеск и естественный объем. Дополнительным преимуществом такой длины является её универсальность, ведь волосы по-прежнему можно легко собрать в хвост или пучок.

Как укладывать "слип-боб"?

Для создания идеальной укладки стилисты рекомендуют:

Нанесите на влажные волосы легкий крем для укладки, придающий гладкость и блеск.

Высушите волосы феном, сохраняя небольшой объем у корней.

С помощью выпрямителя легко подкрутить кончики волос наружу плавным движением запястья.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Марго Робби представила новый образ. Звезда появилась на мероприятии с новой стрижкой — удлиненным бобом.

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