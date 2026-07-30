"Сліп-боб" – стрижка 90-х, яку Марго Роббі знову зробила популярною (фото)

Епоха 90-х продовжує надихати тренди моди та краси, повертаючи до життя забуту класику. Цього разу в центрі уваги опинилася елегантна стрижка "сліп-боб", яку нещодавно продемонструвала акторка Марго Роббі під час шопінгу в Парижі.

Папараці помітили зірку біля готелю Ritz у шовковому масляно-жовтому комплекті від Dôen, який ідеально доповнювала її нова зачіска довжиною до ключиць. Раніше подібний стиль полюбляли супермоделі Крісті Тарлінгтон та Наомі Кемпбелл, однак сучасна варіація отримала нове дихання завдяки поєднанню ностальгії та сучасної лаконічності, пише Glamour.

Марго Роббі з зачіскою боб Фото: Backgrid

Що таке "сліп-боб"?

За словами Дейла Герна, стиліста салону Hershesons Fitzrovia, "сліп-боб" — це подовжений та повітряний боб, створений для природного руху волосся. Зачіска ледь торкається плечей і має непомітні приховані шари. У ній немає важких і чітких ліній, що робить образ м'яким, але водночас точним. Трохи підкручені назовні кінчики додають стрижці легкої сексуальності, розкоші та витонченості.

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Чому варто обрати саме цю стрижку?

Зачіска натхненна невимушеною елегантністю шовкової сукні-комбінації (slip dress) — вона така ж гладка, струмениста та позачасова. Замість складного каскаду чи пляжних текстур "сліп-боб" робить ставку на чистоту ліній, глянцевий блиск і природний об'єм. Додатковою перевагою такої довжини є її універсальність, адже волосся все ще можна легко зібрати у хвіст чи пучок.

Як укладати "сліп-боб"?

Для створення ідеальної укладки стилісти рекомендують:

Нанести на вологе волосся легкий стайлінг-крем для гладкості та блиску.

Висушити волосся феном, зберігаючи невеликий об'єм біля коренів.

За допомогою випрямляча легко підкрутити кінчики волосся назовні плавним поворотом зап'ястя.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Марго Роббі представила новий образ. Зірка з’явилася на події з новою стрижкою — подовженим бобом.

Джіджі Хадід відмовилася від свого знакового короткого каре та повернулася до довгого волосся.

Крім того, Кейт Міддлтон показалась із зачіскою, яка омолоджує обличчя.