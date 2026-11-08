Найстильніші зачіски принцеси Діани знову у тренді 2026: обирайте стрижку (фото)

Принцеса Діана завжди мала справжній хист до вибору зачісок. Її знаменита коротка стрижка в стилі "паж" стала візитівкою леді Ді у 1990-х роках. Ретро-образи знаменитості знову повертаються у моду цього року.

У 2026 році в тренді невимушені багатошарові стрижки, а також елегантний "боб". Таким чином, ретро-образи леді Ді стануть чудовим джерелом натхнення для наступного візиту до салону краси. Про це повідомляє Glamour.

Стрижка "піксі"

Навряд чи існує інша зачіска, яка б так сильно асоціювалася з принцесою Діаною, як "піксі". На початку 90-х вона відмовилася від довгих, об’ємних укладок на користь коротшої світлої стрижки. Її вирізняли м’які, філірувані пасма навколо обличчя та дещо довше волосся на маківці.

Саме ці деталі роблять таку стрижку знову актуальною у 2026 році. Замість того, щоб створювати ідеально вивірену форму, "піксі" краще носити в трохи "розпатланому" вигляді — це додає образу індивідуальності.

Видео дня

Стрижка "піксі" Фото: Instagram

"Вовча стрижка"

У 80-х роках ця зачіска так не називалася. Втім, одна зі стрижок принцеси Діани має разючу схожість із сучасним популярним трендом. Велика кількість коротших шарів, значний об’єм у верхній частині голови та філіровані кінчики надавали її волоссю вражаючої пружності.

Якщо ви хочете повторити цей образ у 2026 році, можна залишити окремі пасма трохи довшими, а кінчики під час сушіння феном підкручувати назовні за допомогою круглого брашингу. Це додасть стрижці приємного ретро-акценту, не перетворюючи її на типову зачіску 80-х.

"Вовча стрижка" Фото: Instagram

Об'ємний боб

Якщо принцеса Діана й досконало опанувала якийсь аспект перукарського мистецтва, то це створення об’єму. Її інтерпретація того, що сьогодні називають "об’ємним бобом", — мабуть, найкращий тому приклад. Волосся було підняте біля коренів, а кінчики, підкручені назовні, виглядали пружними й живими.

Цей стиль залишається не менш популярним і у 2026-му. Досягти такого ефекту найпростіше за допомогою великої термощітки. Якщо після цього злегка розчесати волосся, ви отримаєте той самий фірмовий об’єм, який зараз знову на піку моди.

Об'ємний боб Фото: Instagram

Гладкий боб

Хоча принцеса Діана мала кілька улюблених варіантів зачісок, вона також любила експериментувати зі стилізацією. Її гладкий боб із підкрученими назовні кінчиками, продемонстрований на церемонії CFDA Fashion Awards у 1995 році, — чудовий приклад. Та сама стрижка, але інше виконання. І хоча протягом більшої частини 2010-х років такий стиль часто критикували, у 2026-му він впевнено повернувся в моду.

Для створення сучасної версії випряміть волосся по всій довжині за допомогою круглого брашингу, а кінчики зафіксуйте невеликою кількістю гелю. Глибокий бічний проділ ідеально доповнить цей образ, надаючи гладкому бобу ще більше елегантності.

Гладкий боб Фото: Instagram

Багатошаровий подовжений боб

Подовжений боб не обов’язково має бути ідеально прямим. Принцеса Діана довела це, час від часу укладаючи своє волосся середньої довжини з більш вираженими локонами та шарами. Таким чином, багатошаровість миттєво змінює форму стрижки, надаючи їй грайливішого вигляду.

Щоб створити такий образ, підкресліть власні кучері за допомогою зволожувального крему, обережно "стискаючи" пасма руками, або ж накрутіть окремі локони плойкою. Злегка розправте кучері пальцями, щоб вони виглядали природніше. У поєднанні з філірованим чубчиком або багатошаровим чубчиком-"шторкою" зачіска набуває чарівної атмосфери 90-х.

Багатошаровий подовжений боб Фото: Instagram

Капелюшок-таблетка

Принцеса Діана знала: ефектні аксесуари здатні вивести будь-яку зачіску на новий рівень. В одному зі своїх культових образів вона доповнила коротку світлу стрижку рожевим капелюшком-таблеткою. Оскільки зараз у моді відчувається вплив 60-х, цей головний убір стає одним із найактуальніших аксесуарів осені 2026 року.

Якщо ви хочете відтворити зачіску леді Ді, дозвольте переднім пасмам виглядати з-під капелюха, уклавши їх назовні та додавши трохи об’єму. Завдяки цьому ваша стрижка залишатиметься помітною навіть у головному уборі. Або ж надайте образу більш сучасного звучання, поєднавши таку зачіску з гладким пучком.

Капелюшок-таблетка Фото: Instagram

Подовжений боб і гребінь для волосся

Існує аксесуар, про який часто забувають, — класичний гребінь для волосся. Ще у 1984 році принцеса Діана використовувала гребені, щоб закріпити окремі пасма й кількома простими рухами надати нову форму своєму подовженому бобу, кінчики якого були підкручені всередину.

Цей прийом особливо вдалий для волосся середньої довжини, адже воно не обов’язково має бути достатньо довгим для плетіння коси чи створення пучка. А якщо вам хочеться чогось більш ефектного, оберіть гребінь із візерунком "під черепаху" або з дрібними декоративними елементами — замість звичайного однотонного варіанту.

Подовжений боб і гребінь для волосся Фото: Instagram

Кучерява стрижка та кепка

Образ принцеси Діани на матчі з поло у Віндзорі (1988 рік) — незабутнє підтвердження того, що виразний головний убір доречний не лише для урочистих подій, а й для повсякденного стилю. Вона поєднала свою об’ємну кучеряву зачіску зі звичайною кепкою. Багатошарові пасма вільно спадали з-під кепки, надаючи образу невимушеного, розслабленого вигляду.

Таке поєднання ідеально підійде для осені 2026 року — особливо якщо ви хочете захистити голову від холоду, а волосся — від вітру. Щоб відтворити цей стиль, дозвольте кільком пасмам м’яко обрамляти обличчя, а на кінчики нанесіть трохи спрею, щоб надати їм чіткішої форми.

Кучерява стрижка та кепка Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Представники покоління Z ризикують зіткнутися з повною втратою волосся через свою пристрасть до тугих зачісок. Експерти попереджають: популярна мода на гладкі пучки та "кінські хвости" може призвести до тракційної алопеції — втрати волосся вздовж лінії його росту та на скронях.

До речі, новим ключовим трендом сезону осінь-зима 2026/2027 став м'який недбалий хвіст (messy ponytail) — зачіска, що поєднує легкий об'єм, вільні пасма біля обличчя та підкреслену природну текстуру волосся.

Крім того, в центрі уваги опинилася елегантна стрижка "сліп-боб", яку нещодавно продемонструвала акторка Марго Роббі під час шопінгу в Парижі.