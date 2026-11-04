Ця зачіска може залишити вас без волосся: трихологи попередили про небезпечний тренд (фото)

Представники покоління Z, які задають тренди, ризикують зіткнутися з повною втратою волосся через свою пристрасть до тугих зачісок. Експерти попереджають: популярна мода на гладкі пучки та "кінські хвости" може призвести до тракційної алопеції — втрати волосся вздовж лінії його росту та на скронях.

Зачіски в стилі "slick-back" (коли волосся ідеально гладко зачесане назад) стали візитівкою багатьох зірок та відомих інфлюенсерів, як-от Белла Хадід. Вони створюють ефект миттєвої "підтяжки обличчя" і мають бездоганний вигляд у кадрі. Проте стиліст і сертифікований трихолог Тіна Муї попереджає: сильний натяг створює надмірне навантаження на волосся в найбільш вразливих зонах. За її словами, постійне й тривале натягування волосяних фолікулів призводить до поступової втрати волосся, хоча на початкових етапах це часто залишається непомітним, пише New York Post.

Водночас фахівці зазначають, що тугі пучки — не єдина причина цієї проблеми. Останніми роками трихологи фіксують зростання кількості скарг на порідіння волосся серед жінок різного віку. Тіна Муї виділяє кілька ключових чинників: гормональні порушення, дефіцит поживних речовин, хронічний стрес, брак сну, стрімка втрата ваги (зокрема, на тлі прийому препаратів групи агоністів рецепторів ГПП-1, як-от "Оземпік"), а також зміни в курсі призначених ліків.

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Тугий пучок може провокувати випадіння волосся Фото: Instagram

Шейна Рейнфорд, засновниця бренду засобів для догляду за волоссям, підкреслює: жінки часто помічають проблему лише тоді, коли втрата волосся стає очевидною. Це нерідко спричиняє серйозний психологічний дискомфорт, адже стан волосся безпосередньо впливає на самооцінку.

Щоб зберегти здоров’я волосся, не відмовляючись повністю від модних образів, експерти радять дотримуватися кількох простих правил.

Зменште натяг: робіть пучки та хвости вільнішими — пасма не повинні бути натягнуті настільки, щоб викликати дискомфорт.

Давайте волоссю відпочинок: чергуйте гладкі зачіски з більш вільними укладками або просто носіть розпущене волосся.

Прислухайтеся до свого тіла: якщо відчуваєте біль, поколювання або подразнення шкіри голови — негайно розпустіть волосся.

Розчісуйте обережно: уникайте різких рухів, сильного смикання чи натягування пасом під час створення зачіски.

Експерти наголошують: щоб зачіска виглядала гладкою, вона зовсім не обов’язково має бути тугою. Якщо порідіння волосся зберігається навіть після зменшення натягу, вам слід звернутися до дерматолога, щоб з’ясувати точну причину та підібрати відповідне лікування.

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