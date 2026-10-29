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Ефект "щойно з ліжка" став трендом: яка зачіска повернулася в моду восени 2026 (фото)

яку зачіску зробити в 2026 році
Недбалий хвіст став трендом осені 2026 | Фото: колаж Фокус

На зміну ідеально гладким тугим пучкам (slick back bun), які тривалий час залишалися головним б'юті-фаворитом, приходить природна та невимушена естетика 1970-х років. Новим ключовим трендом сезону осінь-зима 2026/2027 став м'який недбалий хвіст (messy ponytail) — зачіска, що поєднує легкий об'єм, вільні пасма біля обличчя та підкреслену природну текстуру волосся.

Сучасна інтерпретація зачіски відсилає до образів Джейн Біркін, Бріжит Бардо та Джейн Фонди. У той період легка недбалість у волоссі стала символом жіночності, що поєднала елементи бохо-стилю, гіпі-естетики та диско-гламуру. Оновлений messy pony пропонує ретро-акцент без зайвої конструктивності чи жорсткої фіксації, пише Vogue Italia.

Особливості стилю

Головна риса зачіски — відсутність суворих ліній та надмірного натягу біля коренів:

  • Проділ: прямий (для ретро-ефекту в стилі Дженни Ортеги) або злегка бічний (для більш м'якого та романтичного образу).
  • Текстура: збереження природної хвилі чи легка тексторизація довжини.
  • Деталі: кільком пасмам навмисно дозволяють вільно випадати, обрамляючи обличчя.
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недбалий хвіст став трендом 2026 року
Недбалий хвіст характерний відсутністю суворих ліній та надмірного натягу біля коренів
Фото: колаж Фокус

Чому цей тренд універсальний

  1. Швидкість укладки: створення зачіски займає кілька хвилин і не потребує складних технік чи ідеально вирівняного волосся.
  2. Універсальність: підходить як для щоденних образів із оверсайз-трикотажем чи жакетами, так і для вечірніх виходів у поєднанні з виразними прикрасами.
  3. Адаптивність до різного типу волосся:
  • Пряме волосся: потребує легкого об'єму біля коренів та м'якої текстури по довжині.
  • Хвилясте та кучеряве: зберігає природний малюнок пасом без додаткового дисциплінування.
  • Довжина: оптимально виглядає на середньому та довгому волоссі.

Як відтворити зачіску: покроковий стайлінг

  • Крок 1. Зробіть м'який прямий або бічний проділ.
  • Крок 2. Створіть легкий об'єм біля коренів за допомогою пальців або гребінця, уникаючи щільного начісування.
  • Крок 3. Відокремте дві невеликі секції пасом по боках обличчя.
  • Крок 4. Зберіть основну масу волосся на потилиці (найбільш виграшно виглядає середній або низький хвіст), не затягуючи туго гумку.
  • Крок 5. Зафіксуйте результат текстурувальним спреєм або лаком рухомої фіксації, залишаючи волосся рухливим.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, перукар показав, як зачіска міняє зовнішність людини.