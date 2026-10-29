Ефект "щойно з ліжка" став трендом: яка зачіска повернулася в моду восени 2026 (фото)

На зміну ідеально гладким тугим пучкам (slick back bun), які тривалий час залишалися головним б'юті-фаворитом, приходить природна та невимушена естетика 1970-х років. Новим ключовим трендом сезону осінь-зима 2026/2027 став м'який недбалий хвіст (messy ponytail) — зачіска, що поєднує легкий об'єм, вільні пасма біля обличчя та підкреслену природну текстуру волосся.

Сучасна інтерпретація зачіски відсилає до образів Джейн Біркін, Бріжит Бардо та Джейн Фонди. У той період легка недбалість у волоссі стала символом жіночності, що поєднала елементи бохо-стилю, гіпі-естетики та диско-гламуру. Оновлений messy pony пропонує ретро-акцент без зайвої конструктивності чи жорсткої фіксації, пише Vogue Italia.

Особливості стилю

Головна риса зачіски — відсутність суворих ліній та надмірного натягу біля коренів:

Проділ: прямий (для ретро-ефекту в стилі Дженни Ортеги) або злегка бічний (для більш м'якого та романтичного образу).

Текстура: збереження природної хвилі чи легка тексторизація довжини.

Деталі: кільком пасмам навмисно дозволяють вільно випадати, обрамляючи обличчя.

Видео дня

Недбалий хвіст характерний відсутністю суворих ліній та надмірного натягу біля коренів Фото: колаж Фокус

Чому цей тренд універсальний

Швидкість укладки: створення зачіски займає кілька хвилин і не потребує складних технік чи ідеально вирівняного волосся. Універсальність: підходить як для щоденних образів із оверсайз-трикотажем чи жакетами, так і для вечірніх виходів у поєднанні з виразними прикрасами. Адаптивність до різного типу волосся:

Пряме волосся: потребує легкого об'єму біля коренів та м'якої текстури по довжині.

Хвилясте та кучеряве: зберігає природний малюнок пасом без додаткового дисциплінування.

Довжина: оптимально виглядає на середньому та довгому волоссі.

Як відтворити зачіску: покроковий стайлінг

Крок 1. Зробіть м'який прямий або бічний проділ.

Крок 2. Створіть легкий об'єм біля коренів за допомогою пальців або гребінця, уникаючи щільного начісування.

Крок 3. Відокремте дві невеликі секції пасом по боках обличчя.

Крок 4. Зберіть основну масу волосся на потилиці (найбільш виграшно виглядає середній або низький хвіст), не затягуючи туго гумку.

Крок 5. Зафіксуйте результат текстурувальним спреєм або лаком рухомої фіксації, залишаючи волосся рухливим.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, перукар показав, як зачіска міняє зовнішність людини.