Эффект "только что с постели" стал трендом: какая прическа вернулась в моду осенью 2026 года (фото)

На смену идеально гладким тугим пучкам (slick back bun), которые долгое время оставались главным фаворитом в сфере красоты, приходит естественная и непринуждённая эстетика 1970-х годов. Новым ключевым трендом сезона осень-зима 2026/2027 стал мягкий небрежный хвост (messy ponytail) — прическа, сочетающая легкий объем, свободные пряди у лица и подчеркнутую естественную текстуру волос.

Современная интерпретация прически отсылает к образам Джейн Биркин, Брижит Бардо и Джейн Фонды. В тот период легкая небрежность в прическе стала символом женственности, соединившей элементы бохо-стиля, хиппи-эстетики и диско-гламура. Обновленный messy pony предлагает ретро-акцент без излишней конструктивности или жесткой фиксации, пишет Vogue Italia.

Особенности стиля

Главная особенность прически — отсутствие строгих линий и чрезмерного натяжения у корней:

Пробор: прямой (для ретро-эффекта в стиле Дженны Ортеги) или слегка косой (для более мягкого и романтичного образа).

Текстура: сохранение естественной волны или легкая текстуризация по длине.

Детали: несколько прядей намеренно оставляют свободно ниспадающими, обрамляя лицо.

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Небрежный хвост отличается отсутствием строгих линий и чрезмерного натяжения у корней Фото: коллаж Фокус

Почему этот тренд универсален

Скорость укладки: создание прически занимает несколько минут и не требует сложных техник или идеально выровненных волос. Универсальность: подходит как для повседневных образов с оверсайз-трикотажем или жакетами, так и для вечерних выходов в сочетании с выразительными украшениями. Адаптивность к разным типам волос:

Прямые волосы: требуют легкого объема у корней и мягкой текстуры по длине.

Волнистые и кудрявые: сохраняют естественный рисунок прядей без дополнительной укладки.

Длина: оптимально смотрится на средних и длинных волосах.

Как повторить прическу: пошаговая инструкция по укладке

Шаг 1. Сделайте мягкий прямой или боковой пробор.

Шаг 2. Придайте волосам легкий объем у корней с помощью пальцев или расчески, избегая плотного начеса.

Шаг 3. Отделите две небольшие пряди по бокам лица.

Шаг 4. Соберите основную массу волос на затылке (наиболее выигрышно смотрится средний или низкий хвост), не затягивая резинку слишком туго.

Шаг 5. Зафиксируйте результат текстурирующим спреем или лаком с гибкой фиксацией, сохраняя подвижность волос.

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

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