Эффект "только что с постели" стал трендом: какая прическа вернулась в моду осенью 2026 года (фото)
На смену идеально гладким тугим пучкам (slick back bun), которые долгое время оставались главным фаворитом в сфере красоты, приходит естественная и непринуждённая эстетика 1970-х годов. Новым ключевым трендом сезона осень-зима 2026/2027 стал мягкий небрежный хвост (messy ponytail) — прическа, сочетающая легкий объем, свободные пряди у лица и подчеркнутую естественную текстуру волос.
Современная интерпретация прически отсылает к образам Джейн Биркин, Брижит Бардо и Джейн Фонды. В тот период легкая небрежность в прическе стала символом женственности, соединившей элементы бохо-стиля, хиппи-эстетики и диско-гламура. Обновленный messy pony предлагает ретро-акцент без излишней конструктивности или жесткой фиксации, пишет Vogue Italia.
Особенности стиля
Главная особенность прически — отсутствие строгих линий и чрезмерного натяжения у корней:
- Пробор: прямой (для ретро-эффекта в стиле Дженны Ортеги) или слегка косой (для более мягкого и романтичного образа).
- Текстура: сохранение естественной волны или легкая текстуризация по длине.
- Детали: несколько прядей намеренно оставляют свободно ниспадающими, обрамляя лицо.
Почему этот тренд универсален
- Скорость укладки: создание прически занимает несколько минут и не требует сложных техник или идеально выровненных волос.
- Универсальность: подходит как для повседневных образов с оверсайз-трикотажем или жакетами, так и для вечерних выходов в сочетании с выразительными украшениями.
- Адаптивность к разным типам волос:
- Прямые волосы: требуют легкого объема у корней и мягкой текстуры по длине.
- Волнистые и кудрявые: сохраняют естественный рисунок прядей без дополнительной укладки.
- Длина: оптимально смотрится на средних и длинных волосах.
Как повторить прическу: пошаговая инструкция по укладке
- Шаг 1. Сделайте мягкий прямой или боковой пробор.
- Шаг 2. Придайте волосам легкий объем у корней с помощью пальцев или расчески, избегая плотного начеса.
- Шаг 3. Отделите две небольшие пряди по бокам лица.
- Шаг 4. Соберите основную массу волос на затылке (наиболее выигрышно смотрится средний или низкий хвост), не затягивая резинку слишком туго.
- Шаг 5. Зафиксируйте результат текстурирующим спреем или лаком с гибкой фиксацией, сохраняя подвижность волос.
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