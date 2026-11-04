Эта прическа может лишить вас волос: трихологи предупредили об опасном тренде (фото)

Представители поколения Z, задающие тренды, рискуют столкнуться с полной потерей волос из-за своей пристрастия к тугим прическам. Эксперты предупреждают: популярная мода на гладкие пучки и "конские хвосты" может привести к тракционной алопеции — выпадению волос вдоль линии их роста и на висках.

Прически в стиле "slick-back" (когда волосы идеально гладко зачесаны назад) стали визитной карточкой многих звезд и известных инфлюенсеров, таких как Белла Хадид. Они создают эффект мгновенной "подтяжки лица" и выглядят безупречно в кадре. Однако стилист и сертифицированный трихолог Тина Муи предупреждает: сильное натяжение создает чрезмерную нагрузку на волосы в наиболее уязвимых зонах. По её словам, постоянное и длительное натяжение волосяных фолликулов приводит к постепенной потере волос, хотя на начальных этапах это часто остаётся незаметным, пишет New York Post.

В то же время специалисты отмечают, что тугие пучки — не единственная причина этой проблемы. В последние годы трихологи фиксируют рост числа жалоб на истончение волос среди женщин разного возраста. Тина Муи выделяет несколько ключевых факторов: гормональные нарушения, дефицит питательных веществ, хронический стресс, недосыпание, резкая потеря веса (в частности, на фоне приема препаратов группы агонистов рецепторов ГПП-1, таких как "Оземпик"), а также изменения в курсе назначенных лекарств.

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Тугой пучок может вызывать выпадение волос Фото: Instagram

Шейна Рейнфорд, основательница бренда средств по уходу за волосами, отмечает: женщины часто замечают проблему только тогда, когда выпадение волос становится очевидным. Это нередко вызывает серьёзный психологический дискомфорт, ведь состояние волос напрямую влияет на самооценку.

Чтобы сохранить здоровье волос, не отказываясь полностью от модных образов, эксперты советуют соблюдать несколько простых правил.

Уменьшите натяжение: делайте пучки и хвосты более свободными — пряди не должны быть натянуты настолько, чтобы вызывать дискомфорт.

Дайте волосам отдохнуть: чередуйте гладкие прически с более свободными укладками или просто носите распущенные волосы.

Прислушивайтесь к своему телу: если чувствуете боль, покалывание или раздражение кожи головы — немедленно распустите волосы.

Расчесывайте осторожно: избегайте резких движений, сильного дергания или натягивания прядей при создании прически.

Эксперты отмечают: чтобы прическа выглядела гладкой, она вовсе не обязательно должна быть тугой. Если волосы продолжают редеть даже после ослабления натяжения, вам следует обратиться к дерматологу, чтобы выяснить точную причину и подобрать соответствующее лечение.

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