Знамениту "сукню помсти" принцеси Діани виставили на аукціон: як зародився культовий тренд (відео)

Легендарне вбрання принцеси Діани, яку назвали "сукнею помсти" після зізнання тодішнього принца Чарльза в зрадах, вперше опинилося на публіці за останні 30 років. Тепер культовий одяг, який став трендом на покоління, виставлять на аукційні торги.

Культова сукня принцеси Діани була виставлена на аукціоні Sotheby's у Женеві напередодні торгів. Про це повідомляє Euronews.

Чорна шовкова сукня, створена Крістіною Стамболіан, була одягнута Діаною 29 червня 1994 року. Саме того вечора принц Чарльз публічно зізнався у невірності під час їхнього шлюбу, на що дружина спадкоємця британського престолу пішла на такий крок.

Згодом леді Ді продала сукню на благодійному аукціоні у 1997 році, і до цього часу вона залишалася у приватних руках. Наразі експерти вважають, що цей лот коштуватиме до $300 тис. на торгах, які відбудуться 9 грудня.

Тренд від леді Ді: як "сукня помсти" стала культурним явищем

Саме вчинок принцеси Діани, яка через королівський протокол не мала права одягати відверті сукні, став переламним моментом. У статті видання Glamour вказується, що дії дружини принца Чарльза (майбутнього короля Чарльза ІІІ — ред.) змусили змінити задум — від витриманого вечірнього вбрання до гламурного образу з декольте, сапфірами та високими підборами.

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"Тепер уже культова "сукня помсти" Діани була елегантною шовковою зброєю, мечем моди. Це вбрання показало світу і її колишньому, що вона не збирається ховатися від громадськості через жалість", — йдеться в матеріалі.

"Сукня помсти" принцеси Діани запустила тривалий тренд у культурі

Тренд принцеси Діани став впливовим у подальшій моді та трендах жіночого вбрання — її образ породив тренд у поп-культурі, який триває поколіннями і став ще більш поширеним завдяки соціальним мережам. Саме це робить "одяг помсти" таким "солодким, адже досягає мети без тривалих наслідків", пишуть медійники.

Логіка вбрання, яке використала принцеса Діана, нині йде за принципом: "Помста буває холодною", і є реакцією на тиск із боку обставин і ЗМІ. У cтатті видання фактично підкреслюється, що сучасний тренд "сукні помсти" містить простий, але багатозначний меседж, який можна сформувати так: "Це — відповідь на скандал, біль чи звинувачення, за якими кожен шукає власні інтерпретації".

Раніше Фокус повідомляв про те, як найстильніші зачіски принцеси Діани знову у тренді 2026. Її знаменита коротка стрижка в стилі "паж" стала візитівкою леді Ді у 1990-х роках.

Згодом стало відомо, куди поділася "сукня Елвіса" та інші культові вбрання принцеси Діани. Вбрання принцеси Діани вже давно має культовий статус, а коли вони з'являються на аукціонах, то за них починається справжня битва.