Куди поділася "сукня Елвіса" та інші культові вбрання принцеси Діани

Вбрання принцеси Діани вже давно має культовий статус. І щоразу, коли вони з'являються на аукціонах, то за них починається справжня битва. Але деякі сукні є більш популярними, ніж інші.

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Від казкової "Сукні Елвіса" до оксамитової сукні, в якій принцеса Діана танцювала з Траволтою, — що трапилося з казковими сукнями Діани і де вони зараз. Про це пише Daily Mail.

Коли наприкінці минулого року перша сукня, створена Жаком Азагурі для принцеси Діани, побила рекорди як найдорожча з її суконь, проданих на аукціоні, кутюр'є подорожував Індією. Чорна вечірня сукня, розшита блакитними зірками, була продана на аукціоні Julien's Auctions в Лос-Анджелесі за 790 000 фунтів стерлінгів.

Сукня була одним з 79 вбрань, проданих принцесою на аукціоні 25 червня 1997 року, одному з найочікуваніших аукціонів 20-го століття.

Загалом 1100 осіб, включно з представниками музеїв, поціновувачами моди, колекціонерами високої моди і шанувальниками Діани, зібралися в аукціонному домі Christie's Park Avenue на Мангеттені, щоб зробити ставку.

Протягом двох з половиною годин аукціон зібрав 1,96 мільйона фунтів стерлінгів для обраних Діаною благодійних організацій: Ракового фонду Королівської лікарні Марсдена і Фонду боротьби зі СНІДом. Ще 2 мільйони фунтів стерлінгів були зібрані за рахунок продажу каталогів і зборів коштів.

Тепер, 27 років потому, місцезнаходження найбільш культового вбрання принцеси Діани відоме. Але побачити їх вдасться не всім. Але ось знаменита сукня помсти, схоже, безслідно зникла.

Сукня Грейс Келлі

Коли Діана одягла блідо-блакитну шовкову шифонову сукню без бретелей від Кетрін Вокер і відповідний палантин на Каннський кінофестиваль 15 травня 1987 року, її почали порівнювати з кінозіркою Грейс Келлі — згодом княгинею Монако.

Принцеса Діана в Каннах Фото: Getty Images

Діана і принц Чарльз були присутні на гала-вечорі на честь актора сера Алека Гіннесса, але Діана в той час таємно зустрічалася з Джеймсом Г'юїттом, лихим колишнім офіцером кавалерії британської армії.

Діані сподобалася ця сукня, і вона одягла її на прем'єру фільму "Супермен IV: У пошуках світу" 23 липня 1987 року і на королівську гала-виставу "Міс Сайгон" у Королівському театрі Друрі-Лейн 19 вересня 1989 року.

Однак шанувальники Діани були приголомшені, коли американський кабельний телеканал WE TV купив ту саму сукню на аукціоні Christie's за 42 526 фунтів стерлінгів разом із двома іншими сукнями та взяв її із собою в тур "Сукні, за які можна померти".

Тур був зупинений після смерті Діани, але потім сукні почали показувати в турі під новою назвою "Спадщина любові".

Сукня Грейс Келлі була нарешті продана 8 травня 2011 року на аукціоні Julien's Auctions у Беверлі-Гіллз, Каліфорнія, за 114 072,75 фунтів стерлінгів Фонду Museo de la Moda в Сантьяго, Чилі.

Сукня на одне плече

Цю сукню Діані подарувала редакторка моди Vogue Анни Гарві. І вона вперше одягла свою сукню Hachi на одне плече на гала-концерт у готелі Hilton у Мельбурні 16 квітня 1983 року, під час свого першого офіційного турне по Співдружності.

Принцеса Діана позувала в цій сукні для фото з братом і батьком Фото: charles.earl.spencer/instagram

Біла вечірня сукня на одне плече від японського дизайнера Хачі, була розшита срібними намистинами. І мала дуже ефектний вигляд.

До цього принцеса славилася своїм казковим зовнішнім виглядом: вона носила оборки, волани, мережива і рюші. Але на той час, коли вона вирушила до Австралії як молода мати і суперзірка ЗМІ, вона вже пробувала носити більш витончені сукні, які підкреслювали її широкі плечі.

Сукня, розшита срібними стеклярусами, була однією з улюблених Діани: вона носила її неодноразово протягом наступних шести років, перш ніж вона опинилася в глибині її гардероба.

Журнал Mail on Sunday's You купив сукню на аукціоні Christie's 1997 року за 45 173 фунти стерлінгів.

Він став призом у конкурсі, який виграла 53-річна дружина фермера Маргарет Томпсон. Спустошена смертю Діани, вона поклала його в банківське сховище, а потім вирішила продати.

Сукню виставили на повторний аукціон 13 грудня 2001 року за 49 777,20 фунтів стерлінгів на аукціоні Doyle's у Нью-Йорку, і вона стала першою сукнею, яку придбав Fundación Museo de la Moda, що базується в Сантьяго, Чилі.

Дипломатична сукня

Японський дизайнер Юкі Торімару познайомилася з Діаною через близького друга, який знав, що вона збиралася з державним візитом до Японії 1986 року. Юкі подарувала їй на вибір три сукні — червоного, білого і синього кольорів британського прапора — і вона вибрала королівський синій номер, що пасує до її обручки.

Юкі, натхненна роботами іспанського дизайнера Фортуні та знаменитого ілюстратора Ерте, створила на рідкість ефектну сукню. І принцеса саме її зберегла для свого останнього і найважливішого прийому: банкету з імператором Хірохіто.

Принц і принцеса Уельські в Токіо Фото: Getty Images

На вечері 12 травня вона доповнила сукню коштовностями із сапфірів і діамантів.

Після смерті Діани Юкі створювала вбрання для Б'янки Джаггер і Джеррі Голл.

А знамениту синю сукню було продано на аукціоні Christie's 1997 року. Її купив нью-йоркський арт-дилер Джеймс Кодзіма за 15 218 фунтів стерлінгів від імені свого двоюрідного брата Акіхіко Кодзіми, директора Коледжу моди і мистецтва Меджіро.

Сукня Червоного Хреста

Будучи покровителем Молодіжної організації Британського Червоного Хреста і віце-президентом Британського товариства Червоного Хреста, Діана була почесним гостем на концерті Лучано Паваротті 8 травня 1995 року в Королівському Альберт-холі на честь 125-річчя Червоного Хреста.

Оригінальна сукня Діани Фото: Getty Images

Вона обрала сукню в стилі мілітарі від Кетрін Вокер з чорним ліфом у гусарському стилі та плісированою спідницею з червоного шовкового крепу, оздобленою сутажною тасьмою і стрічкою на талії. Цю сукню також купив Акіхіко для Коледжу.

Сукня-тюльпан

Як почесний гість на банкеті, влаштованому президентом Ібрагімом Бабангідою і першою леді Мар'ям у Лагосі, Нігерія, 15 березня 1990 року, Діана вирішила відобразити кольори національного прапора в білій шовковій шифоновій сукні з коміром-бретелькою і квітковим принтом.

Принцеса Діана в Нігерії Фото: Getty Images

Цю повітряну сукню також створила Кетрін Вокер. Сукню купила на аукціоні Christie's 1997 року за 15 218 фунтів стерлінгів Вероніка Герст, вдова медіа-барона Рендольфа Герста.

Її друг пізніше подарував сукню Метрополітен-музею в Нью-Йорку.

Сукня Елвіса

Розшиту 20 000 перлин і білими блискітками сукню-футляр від Кетрін Вокер і відповідне болеро, яке Діана одягла на церемонію вручення нагород British Fashion Awards у лондонському Альберт-холі 17 жовтня 1989 року, порівнювали з костюмами Елвіса Преслі.

Принцеса Діана та її "сукня Елвіса" Фото: Getty Images

Сама Діана назвала цю сукню "Сукнею Елвіса" через комір-стійку. Вона любила її і одягала кілька разів. Але порвала на державному банкеті, влаштованому президентом Угорщини Арпадом Гонцем у Будапешті 8 травня 1990 року.

Сукня була куплена за 90 827 фунтів стерлінгів на аукціоні Christie's американською пам'ятною компанією The Franklin Mint, яка створила портретну ляльку Діани в точній копії сукні. Сукню вони подарували лондонському музею Вікторії та Альберта.

Сукня Траволти

Ця синя оксамитова сукня Віктора Едельштейна стала однією з культових суконь Діани після того, як вона одягла її, танцюючи з Джоном Траволтою 9 листопада 1985 року на державній вечері, влаштованій президентом Рональдом Рейганом і його дружиною Ненсі в Білому домі.

Того вечора вона доповнила сукню кольє з сапфірів і перлів, переробленим з брошки, подарованої їй королевою-матір'ю.

Фото: Getty Images

Сукню продали в грудні 2019 року Історичним королівським палацам за 275 000 фунтів стерлінгів.

Траволта згадував, що і не думав про те, щоб запросити принцесу, але його попросила станцювати з Діаною сама Ненсі Рейган, помітивши, що її гостя нудьгує.

"Я був щасливий. Вона чудово відчувала ритм. Ми виконали щось на кшталт сучасного фокстроту", — згадував Траволта.

Сукня стала однією з улюблених Діани. Вона одягала її кілька разів. Навіть коли позувала для офіційного портрета.

Відтоді сукня багато разів переходила з рук у руки. Морін Рорек купила сукню за 133 835 фунтів стерлінгів — найвищу ціну, яку коли-небудь підняв Christie's за одяг, — побивши попередній рекорд у 120 709,71 фунта стерлінгів за білий костюм, який Джон Траволта носив у фільмі "Лихоманка суботнього вечора".

Зрештою вона збанкрутувала, а сукні було вилучено як заставу.

Цю конкретну сукню було перепродано на аукціоні Kerry Taylor Auctions 19 березня 2013 року за 250 000 фунтів стерлінгів анонімному покупцеві. 9 грудня 2019 року аукціонний дім знову продав ту саму сукню за 275 000 фунтів стерлінгів компанії Historic Royal Palaces.

Гала-сукня

Коли Діана відвідала приватний перегляд і прийом на аукціоні Christie's у Лондоні 2 червня 1997 року, вона вибрала блідо-блакитну гіпюрову мереживну сукню від Кетрін Вокер, розшиту сріблястими намистинами.

Принцеса Діана на прийомі Фото: Getty Images

Цю продану на аукціоні сукню зараз виставлено в Музеї принцеси Діани в Лос-Анджелесі.

Сукня помсти

Найзнаменитішу і культову сукню Діани, названу "сукнею помсти", Діана купила в бутику дизайнера Христина Стамболян.

Діана носила цю сукню 29 червня 1994 року, в ніч, коли принц Чарльз зізнався на національному телебаченні, що у нього роман з Каміллою Паркер-Боулз.

Сукня помсти

Поєднуючи сукню зі своїм улюбленим кольє з сапфіром, перлами і діамантами, яке поєднувалося з її обручкою, і червоними нігтями, Діана вийшла на вечерю Vanity Fair в галереї Serpentine в лондонському Гайд-парку.

Газета Telegraph назвала сукню Діани "образом опору", назвавши її "найстратегічнішою сукнею, яку коли-небудь носила жінка в наш час".

Сукня вартістю 900 фунтів пішла з молотка на аукціоні Christie's чотири роки потому, її купили за 44 511 фунтів шотландець Грем Маккензі та його дружина Бріге, які володіли франшизою Body Shop у Шотландії.

Вони виставили його, щоб зібрати гроші для шотландських благодійних організацій. Після смерті принцеси пара загорнула його в цигарковий папір і поклала в банківське сховище. Відтоді його ніхто не бачив.

Сукня із зірками

Це вбрання було фаворитом принцеси і, завдяки нещодавньому розпродажу, це найдорожча сукня Діани, яку коли-небудь продавали на аукціоні.

Сукня із зірками, продана за мільйон доларів Фото: Getty Images

Але покупець і нове місцезнаходження сукні невідомі.

Приголомшливу вечірню сукню принцеси Діани, створену Жаком Азагурі, було продано більш ніж за 1,1 мільйона доларів США, що стало новим рекордом для однієї з її суконь, проданих на аукціоні.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про всіх, хто носив титул принцеса Уельська, крім Діани і Кейт Міддлтон.