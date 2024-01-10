На продаж виставили сукню принцеси Діани, яку ніхто не бачив раніше

Чудове вбрання створила улюблений дизайнер принцеси — Кетрін Вокер. Але Діана ніколи не носила його на публіці.

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Чарівна коктейльна сукня принцеси Діани, зшита на замовлення одним з її улюблених дизайнерів Кетрін Вокер, виставлена на продаж за 200 000 доларів. Ця сукня стала родзинкою розпродажу модного одягу знаменитостей, що проводиться Julien's Auctions. Вбрання принцеси часто з'являються на аукціонах і незмінно викликають ажіотаж. Про це пише Daily Mail.

Кетрін Вокер створила чорну оксамитову сукню для Діани, але вона ніколи не з'являлася в ній на публіці. Сукню з оздобленням на вирізі і по подолу Діана носила на приватному прийомі 1985 року.

Сукня схожа на її знамениту "сукню помсти" від Христини Стамбулян, яку вона одягла 1994 року, наступного дня після переданого по телебаченню зізнання в подружній зраді її тодішнього чоловіка Чарльза.

Принцеса Діана Фото: Getty Images

Сукня від Вокер має виріз, що відкриває плечі, атласні акценти кольору слонової кістки і поділ довжиною до колін.

Приголомшливу коктейльну сукню виставлено на продаж за 200 000 доларів США на аукціоні Julien's Auctions у Лос-Анджелесі, Каліфорнія.

Модні експерти вважають, що принцеса Діана любила вирізи, що оголюють ключиці та плечі, тому що пишалася своєю спортивною формою.

Сукня принцеси Діани

Кетрін Вокер була улюбленим дизайнером принцеси. У Діани було близько 1000 суконь від Вокер. І вона була похована в чорній сукні, яку придбала у Вокер незадовго до своєї смерті в автокатастрофі 1997 року.

Представник Julien заявив: "Діана носила речі Кетрін Вокер через їхню гідну естетику та елегантність. Вокер добре знала, які кольори, вирізи і довжина рукавів їй пасують. Вокер була однією з небагатьох дизайнерів, які могли присвятити більшу частину свого часу і праці гардеробу Діани, тому що її речі шили на замовлення".

Також на аукціоні продадуть й інші знакові вбрання. Йдеться про вовняну твідову сукню без рукавів від Живанши, яку княгиня Монако Грейс одягала 1961 року на зустріч з президентом Кеннеді в Білому домі. Її вартість становить 64 000 фунтів стерлінгів.

Знаменита пачка Сари Джессіки Паркер із серіалу "Секс і місто", куплена художником з костюмів Патрицією Філд 1997 року, може коштувати 9600 фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, раніше на аукціоні було продано чорно-синю вечірню сукню від дизайнера Жака Азагурі, яка належала принцесі Діані. Її продали за рекордні 1 143 000 доларів, що в 11 разів перевищує її початкову ціну.