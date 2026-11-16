Пропавшие люди и картины за миллионы: скандал на аукционе Sotheby's напомнил о мрачной тайне влиятельной семьи

В Нью-Йорке на аукционе Sotheby's будут выставлены 12 ранее не представленных публике полотен Ван Гога, Сезанна и Моне. Самая большая проблема заключается в том, что картины принадлежали частной коллекции аргентинской семьи Блакьер-Ариетта, у которой есть тёмное прошлое.

Эксперты отмечают, что члены этой состоятельной семьи годами собирали произведения искусства, но за этим скрывается целый ряд тёмных дел — от незаконного обогащения до вероятного содействия военным преступлениям. Об этом пишет The Guardian.

Внешне семья Блэкьер-Ариетта владела сахарной компанией "Ледесма", которая поставляла продукцию из сахарного тростника во многие страны. Свою коллекцию произведений искусства — картины, статуи, редкие экспонаты — они хранили в частном доме в Буэнос-Айресе.

Однако мир запомнил бы эту семью как коллекционеров, если бы не мрачная страница в истории Аргентины. Когда в июле 1976 года к власти пришла военная хунта, в провинции Жужуй произошло событие, известное как "Ночь затемнения". Тогда местные силовики отключили свет в нескольких районах и начали массовые аресты местных жителей.

Видео дня

Значительно позже следователи установили имена почти 400 похищенных лиц, которые были деятелями профсоюза и работниками компании Ledesma. Все следы вели к Карлосу Педро Блакьеру — главе семьи и члену совета акционеров компании, против которого свидетельствовали пострадавшие.

Более сотни человек заявили, что руководство фирмы оказывало содействие представителям хунты, предоставляя технику и автомобили для вывоза задержанных. Несколько мужчин и женщин подтвердили самое страшное предположение — часть помещений Ledesma использовали в качестве камер для содержания и допросов, где людей под пытками заставляли признавать причастность к заговору.

Несмотря на многочисленные свидетельства, семья Блэкьер-Ариетта так и не подвергалась никаким преследованиям. Сам глава семьи скончался ещё в 2023 году в возрасте 95 лет, а впоследствии члены рода решили продать ряд полотен на аукционе. Именно это и вызвало новый скандал во время подготовки к торгам, ведь, по мнению специалистов, некоторые полотна на аукционе могут быть получены не совсем законным путем.

"История художественного наследия семьи и их прошлое, сформировавшее это богатство, явно противоречат друг другу. В то же время публичная позиция аукционного дома в очередной раз рискует запечатлеть в памяти красоту шедевров из коллекции и оставить без внимания судьбу десятков без вести пропавших людей", — резюмирует автор материала Джонатан Джонс.

Ранее Фокус сообщал о том, как биографии писателей становятся причиной скандалов. На фоне нового скандала, связанного с биографией Марио Варгаса Льосы, вопрос освещения всех аспектов жизни известных авторов всегда сопряжён с рядом проблем — от описания "неудобных историй" до судебных исков.

Впоследствии стало известно, что известную писательницу и её сообщников будут судить из-за "пропавшего золота". В уголовной палате суда французского города Брест будет рассматриваться дело, которое началось ещё в 1974 году, закрывалось и возобновлялось, и только сейчас правоохранительные органы нашли всех причастных лиц.