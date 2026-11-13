Сюжет в стиле Кристи: известную писательницу и ее сообщников будут судить из-за "утраченого золота" (фото)

27 мая 2027 года в уголовной палате суда французского города Брест будет рассмотрено дело о "пропавшем золоте". Оно началось ещё в 1974 году, закрывалось и возобновлялось, и только сейчас правоохранительные органы установили всех причастных лиц.

Пятеро подозреваемых, среди которых 82-летняя писательница из США Элеонор "Гей" Куртер, ее 84-летний супруг и кинорежиссер Филипп Куртер, а также трое сообщников из Франции обвиняются в контрабанде, хищении исторических ценностей и сговоре с целью наживы. Об этом пишут издания Le Figaro и Art News.

В этом деле также фигурируют 79-летний профессиональный подводный фотограф Ив Гладю, его 76-летняя жена Брижит, а также 80-летняя Аннет Мей Пести, свояченица мужа. Всем троим прокуратура Бреста предъявила обвинения в сговоре и контрабанде исторических реликвий.

История дела о "потерянном золоте" начинается 3 декабря 1746 года, когда во время шторма затонул корабль "Le Prince de Conty". На его борту находились золотые слитки, монеты, ценные ткани и фарфор, которые везли из Китая во Францию.

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На протяжении почти 230 лет сокровища лежали на глубине до 15 метров недалеко от острова Бель-иль-ан-Мер. Начиная с 1974 года эта пятерка, узнавшая об этой истории, стала активно посещать это место, где они и нашли золотые слитки.

Карта XVIII века с приблизительным местом катастрофы французского судна "Le Prince de Conty" Фото: Drassm – Marine Nationale

Спустя 10 лет археологи из Департамента подводных археологических исследований Франции (DRASSM) обнаружили затонувшее судно и провели там поисковые работы. На месте катастрофы они обнаружили китайский фарфор и предметы роскоши, однако поняли, что кто-то уже ограбил судно до них.

На основании этих находок археологи и специалисты обратились в полицию, и таким образом правоохранители вышли на следа фотографа Ива Гладю. Ещё в ноябре 1983 года полиция вышла на след подозреваемого по делу о разграблении "Le Prince de Conty", но тогда его обвинили лишь в хищении и сокрытии места катастрофы.

Репортаж телеканала France 3 о судне "Le Prince de Conty" и его грузе

В то же время всё похищенное золото так и не нашли, хотя Аннет Мей Пести в одной телепередаче в США заявила, что эти слитки были найдены у берегов Кабо-Верде. Правоохранители понимали, что это — полная ложь, но сами слитки не нашли. И так дело затянулось без значительного прогресса вплоть до 2018 года.

По следам "потерянного золота": как американская супружеская пара оказалась вовлечена в эту историю

Текущее расследование возобновили после того, как бывший директор DRASSM Мишель Л'Ур сообщил о подозрительной продаже пяти золотых слитков на сайте одного из аукционных домов США. Он сообщил американским чиновникам, что, по его мнению, слитки происходят из коллекции "Le Prince de Conty". Предметы были изъяты и возвращены во Францию в 2022 году.

Именно тогда правоохранители установили имена новых лиц, причастных к этой истории, — писательницу и автора бестселлеров Гей Кортер и её мужа, кинорежиссёра Филиппа. Параллельно с этим, на том берегу Атлантики, полиция вновь пришла к Ив Гладю, и тот "раскололся" на допросе — он совершил более 40 погружений на место гибели судна с 1976 по 1999 годы и самостоятельно похитил 16 золотых слитков.

Писательница Гей Куртер и ее муж Филипп Куртер

"Он заявил, что продал золото в 2006 году отставному военному офицеру, проживавшему в Швейцарии, и отрицал какую-либо связь с Куртерами. Однако следователи выяснили, что Гладю знал Куртеров с 1980-х годов и трижды отдыхал с ними на разных судах", — пишут СМИ.

На супругов Куртеров был выдан международный ордер, и в 2022 году их задержали в британском Саутгемптоне и поместили под домашний арест. Впоследствии выяснилось, что общее количество слитков составляло целых 23, а покойный супруг Аннет Мэй Пести по имени Жерар успел продать три слитка Британскому музею, а также должен был получить "долю" от продажи всех остальных ценностей.

Репортаж телеканала France 3 об истории сокровищ и деле о золоте с судна "Le Prince de Conty"

В настоящее время все фигуранты этого дела находятся во Франции под стражей и ожидают суда. Адвокат американцев Грегори Леви заявил, что его клиенты не признают своей вины, а также считают, что не совершили "ничего уголовно наказуемого", поскольку законы США и Франции в вопросе продажи драгоценностей различаются. Он заявил, что будет требовать закрытия дела и полного оправдания своих клиентов.

Однако прокуроры категорически не согласны — Куртеры владели золотом ещё с 1986 года, получив его от покойного Жерара Пести, продав 18 слитков на аукционе eBay почти за 200 тыс. долларов. Сторона обвинения считает, что вся пятерка должна понести наказание по предъявленным обвинениям.

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Впоследствии стало известно, что в пересохшем Дунае обнаружили флот и оружие Гитлера. Эти корабли принадлежали Дунайской флотилии Кригсмарине, находившейся под командованием контр-адмирала Пауля-Вилли Циба.