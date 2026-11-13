Сюжет у стилі Крісті: відому письменницю та спільників судитимуть через "утрачене золото" (фото)

27 травня 2027 року в кримінальній палаті суду французького міста Брест розглядатимуть справу "втраченого золота". Вона розпочалася далекого 1974 року, закривалася та поновлювалася, і тільки зараз правоохоронці знайшли всіх причетних осіб.

П'ятірка підозрюваних, серед яких 82-річна письменниця зі США Елеанор "Гей" Куртер, її 84-річний чоловік і кінорежисер Філіп Куртер, а також троє спільників із Франції звинувачують в контрабанді, викраденні історичних цінностей та змові з метою наживи. Про це пишуть видання Le Figaro та Art News.

У цій справі також фігурують 79-річний професійний підводний фотограф Ів Гладю, його 76-річна дружина Бріжіт, а також золовка чоловіка 80-річна Аннет Мей Песті. Усім трьом прокуратура Бреста висунула звинувачення в змовництві та контрабанді історичних реліквій.

Історія справи про "втрачене золото" починається 3 грудня 1746 року, коли під час шторму потонув корабель "Le Prince de Conty". На його борту перебували золоті злитки, монети, цінні тканини та порцеляна, яку везли з Китаю до Франції.

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Протягом майже 230 років скарби лежали на глибині до 15 метрів поблизу острову Бель-іль-ен-Мер. Починаючи з 1974 року ця п'ятірка, яка дізналася про цю історію, почала активно навідуватися до цієї локації, де вони знайшли золоті злитки.

Мапа 18 сторіччя з приблизним місцем катастрофи французького судна "Le Prince de Conty" Фото: Drassm – Marine Nationale

Через 10 років археологи з Департаменту підводних археологічних досліджень Франції (DRASSM) знайшли затонуле судно та провели там пошукові роботи. На місці катастрофи вони знайшли китайську порцеляну та предмети розкоші, однак зрозуміли — хтось уже пограбував судно до них.

На основі цих відкриттів, археологи та фахівці звернулися до поліції, і так правоохоронці вийшли на фотографа Ів Гладю. Ще в листопаді 1983 року поліція вийшла на слід підозрюваного через справу розграбування "Le Prince de Conty", але тоді його звинуватили лише в розкраданні та приховуванні місці катастрофи.

Репортаж телеканалу France 3 про судно "Le Prince de Conty" та його вантаж

Водночас усе викрадене золото не знайшли, хоча Аннет Мей Песті в одній програмі для телебачення США заявила, що ці злитки були знайдені поблизу берегів Кабо-Верде. Правоохоронці розуміли, що це — повна брехня, але самих злитків не знайшли. І так справа застопорилася без значного прогресу аж до 2018 року.

За слідами "втраченого золота": як американське подружжя потрапило в цю історію

Поточне розслідування відновили тоді, коли ексдиректор DRASSM Мішель Л'Ур повідомив про підозрілий продаж п'яти золотих злитків на сайті одного аукціонного дому США. Він повідомив американським чиновникам, що вважає, що злитки походять від "Le Prince de Conty". Об'єкти були вилучені та повернуті до Франції у 2022-му.

Саме тоді правоохоронці встановили імена нових причетних осіб до цієї історії— письменницю та авторку бестселерів Гей Кортер та її чоловіка-кінорежисера Філіпа. Паралельно по той бік Атлантики, поліція повторно прийшла до Ів Гладю, і той "розколовся" на допиті — він здійснив понад 40 занурень на місце загибелі з 1976 до 1999 років та викрав самостійно 16 золотих злитків.

Письменниця Гей Куртер та її чоловік Філіп Куртер

"Він заявив, що продав золото у 2006 році відставному військовому офіцеру, який проживав у Швейцарії, і заперечував будь-який зв'язок із Куртерами. Однак слідчі з'ясували, що Гладю знав Куртерів з 1980-х років і тричі відпочивав з ними на різних суднах", — пишуть ЗМІ.

На подружжя Куртерів виписали міжнародний ордер, і в 2022 році їх затримали в британському Саутгемптоні під домашній арешт. Далі виявилося, що загальна кількість злитків була аж 23, а покійний чоловік Аннет Мей Песті на ім'я Жерар встиг продати три злитки до Британського музею, а також мав отримати "долю" від продажу всіх інших цінностей.

Репортаж телеканалу France 3 про історію скарбів і справу про золото із судна "Le Prince de Conty"

Нині всі причетні в цій справі перебувають в Франції під вартою та чекають суду. Адвокат американців Грегорі Леві заявив, що його клієнти не визнають своєї провини, а також вважають, що не вчинили "нічого кримінального", так як закони США та Франції у питанні продажу коштовностей відрізняються. Він заявив, що вимагатиме закриття справи та повного виправдання його клієнтів.

Однак прокурори категорично не згодні — Куртери володіли золотом аж з 1986 року, яке отримали з рук покійного Жерара Песті, продававши 18 злитків на аукціоні e-Bay на майже $200 тис. Сторона обвинувачення вважає, що вся п'ятірка має понести покарання за висунутими звинуваченнями.

Раніше Фокус повідомляв, що польські археологи знайшли затонулі кораблі поблизу Птолемаїди. Лінія уламків простягається на понад 100 метрів, що свідчить про те, що з часом там затонуло кілька кораблів.

Згодом стало відомо, що у пересохлому Дунаї знайшли флот та зброю Гітлера. Ці кораблі належали Дунайській флотилії Крігсмаріне, що була під командуванням контр-адмірала Пауля-Віллі Ціба.