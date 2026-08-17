Дунай відступив і "дістав" секрети з минулого: у річці знайшли флот та зброю Гітлера (фото)

Через сильну посуху з Дунаю вже стирчать іржаві корпуси кораблів часів Другої світової війни. Рівень води в Дунаї впав настільки низько, що видно залишки цілого німецького військового флоту.

Затонулі судна знаходяться поблизу сербського портового міста Прахово та датуються останніми місяцями Другої світової війни. Чому ці кораблі лежать на дні Дунаю вже понад 80 років, розповідає Bild.

Гітлер потопив власний флот

Відомо, що ці кораблі належали Дунайській флотилії Крігсмаріне, що була під командуванням контр-адмірала Пауля-Віллі Ціба. У вересні 1944 року його частини відступили на захід, адже Червона армія невпинно просувалася через Балкани. Тоді для німецького флоту практично не залишилося шляхів для відступу. І замість того, щоб здати кораблі супернику, Вермахт наказав їх потопити.

Глибинна бомба на старому кораблі Фото: Скріншот

Історики вважають, що в Прахово було потоплено до 200 кораблів: мова йде про військові кораблі, тральщики, буксири, баржі та судна постачання. Затонулі судна мали заблокувати судноплавний канал і уповільнити просування Червоної армії.

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Хоча деякі кораблі було врятовано після війни, багато з них залишилися покинутими, оскільки вони все ще містили вибухівку та боєприпаси. Нещодавно було продемонстровано, що ці затонулі судна становлять небезпеку. Сербська влада повідомила в червні про контрольований вибух німецької глибинної бомби, виявленої на борту затонулого корабля Т-20. Бомба містила приблизно 125 кілограмів вибухівки.

Що відомо про багатомільйонний проєкт ЄС у Дунаї

Низький рівень води у серпні 2022 року оголив кілька кораблів. Цей факт є вирішальним кроком до запуску одного з найнезвичайніших інфраструктурних проєктів Європи. За підтримки Європейського Союзу та Європейського інвестиційного банку з річки мали дістати 21 небезпечне судно. Адже вони перешкоджали міжнародному судноплавству. Загальна вартість проєкту становить приблизно 29 мільйонів євро, з яких понад 16 мільйонів євро надійшло з фондів ЄС.

Як виглядають німецькі кораблі біля міста Прахово Фото: Скріншот

За даними сербських водних органів, кілька суден вже було переміщено достатньо далеко, щоб судноплавний канал можна було знову використовувати.

Нагадаємо, що у Будапешті під час сильної посухи прямо на березі річки знайшли останки двох німецьких солдатів та майже повністю цілий мотоцикл Вермахту, які лежали приховані в багнюці Дунаю 81 рік після боїв за місто.

Також аномальна спека в Європі спричинила міління річок. Через зниження рівня води в Дунаї до рекордного рівня між Сербією та Хорватією утворився сухопутний коридор.