Дунай відкрив таємниці Другої світової: біля парламенту Будапешту знайшли мотоциклістів Вермахту

У Будапешті під час сильної посухи прямо на березі річки знайшли останки двох німецьких солдатів та майже повністю цілий мотоцикл Вермахту, які лежали приховані в багнюці Дунаю 81 рік після боїв за місто.

Перехожі на площі Баттьянь, прямо навпроти будівлі угорського парламенту, спочатку помітили лише вилку мотоцикла, що стирчала між камінням на березі річки, але потім побачили й кістки. Після чого на місце були викликані експерти з Угорського інституту військової історії, пише видання Bild.

Під час огляду місця події експерти виявили надзвичайно добре збережений німецький військовий мотоцикл, ймовірно, DKW NZ 350-1. Ця модель випускалася для військових потреб з 1944 року і вважалася особливо міцною. Дунайський мул напрочуд добре зберіг мотоцикл.

Знахідки часів Другої світової війни у Будапешті: що відомо

Операція з вилучення останків перетворилася на складну місію. Адже фахівці виявили поблизу мотоцикла численні боєприпаси часів Другої світової війни, зокрема німецькі протитанкові міни ТМі-35, уламки ручних гранат та залишки артилерійських снарядів. Фахівцям навіть перекрили дорогу вздовж річки. Лише після того, як небезпечну вибухівку було вилучено, можна було розпочати вилучення останків. Під мотоциклом експерти виявили людські рештки. Огляд показав, що це останки двох німецьких солдатів часів Другої світової війни.

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Два напрочуд добре збережені ідентифікаційні жетони виявилися особливо цінними для ідентифікації загиблих. Портовий мул у цьому місці був змішаний з газойлем. Саме це ефективно зберегло металеві пластини, тому цифри та літери все ще читабельні.

Таємниця Другої світової спливла з Дунаю Фото: Скріншот

"Тепер починається головоломка, в якій ми спробуємо визначити особи двох загиблих. Окрім аналізу ідентифікаційних бирок, ми також вивчимо бойові щоденники", — сказав Арне Шрадер, керівник відділу Служби військових поховань та міжнародних відносин Німецької комісії з військових поховань.

Примітно, що обидва жетони є повними. Зазвичай, у разі смерті солдата, одна половина зберігалася у загиблого солдата, а інша надсилалася до інформаційного бюро Вермахту в Берліні. Звідти родичів повідомляли про смерть. Повні жетони можуть свідчити про те, що чоловіки на той час офіційно не були зареєстровані як загиблі в бою. У ті часи Будапешт був ареною запеклих боїв між радянською армією та Вермахтом на початку 1945 року.

У Дунаї знайшли останки солдатів і майже цілий мотоцикл Вермахту Фото: Скріншот

Стало відомо, що знайдені останки солдатів будуть поховані на німецькому військовому кладовищі в Будаерші поблизу Будапешта після завершення розслідувань. Там вже похоронені тисячі німецьких та угорських військовослужбовців, які загинули у Другій світовій війні.

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