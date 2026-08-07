Дунай раскрыл тайны Второй мировой войны: возле парламента в Будапеште нашли мотоциклистов Вермахта

В Будапеште во время сильной засухи прямо на берегу реки обнаружили останки двух немецких солдат и почти полностью уцелевший мотоцикл Вермахта, которые пролежали, скрытые в иле Дуная, 81 год после боев за город.

Прохожие на площади Баттьянь, прямо напротив здания венгерского парламента, сначала заметили лишь вилку мотоцикла, торчавшую между камнями на берегу реки, но затем увидели и кости. После чего на место были вызваны эксперты из Венгерского института военной истории, пишет издание Bild.

В ходе осмотра места происшествия эксперты обнаружили чрезвычайно хорошо сохранившийся немецкий военный мотоцикл, вероятно, DKW NZ 350-1. Эта модель выпускалась для военных нужд с 1944 года и считалась особенно прочной. Дунайский ил на удивление хорошо сохранил мотоцикл.

Находки времён Второй мировой войны в Будапеште: что известно

Операция по извлечению останков превратилась в сложную миссию. Ведь специалисты обнаружили рядом с мотоциклом многочисленные боеприпасы времен Второй мировой войны, в частности немецкие противотанковые мины ТМи-35, осколки ручных гранат и остатки артиллерийских снарядов. Специалистам даже перекрыли дорогу вдоль реки. Только после того, как опасные взрывчатые вещества были изъяты, можно было приступить к извлечению останков. Под мотоциклом эксперты обнаружили человеческие останки. Осмотр показал, что это останки двух немецких солдат времен Второй мировой войны.

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Два удивительно хорошо сохранившихся идентификационных жетона оказались особенно ценными для опознания погибших. Портовый ил в этом месте был смешан с газойлем. Именно это позволило эффективно сохранить металлические пластины, поэтому цифры и буквы по-прежнему читаемы.

Тайна Второй мировой войны всплыла из Дуная Фото: Скриншот

"Теперь начинается сложная работа, в ходе которой мы постараемся установить личности двух погибших. Помимо анализа идентификационных бирок, мы также изучим боевые дневники", — сказал Арне Шрадер, руководитель отдела Службы военных захоронений и международных отношений Немецкой комиссии по военным захоронениям.

Примечательно, что оба жетона целые. Обычно в случае гибели солдата одна половина оставалась у погибшего, а другая отправлялась в информационное бюро Вермахта в Берлине. Оттуда родственникам сообщали о смерти. Целые жетоны могут свидетельствовать о том, что эти мужчины на тот момент официально не были зарегистрированы как погибшие в бою. В те времена Будапешт был ареной ожесточённых боёв между Советской армией и Вермахтом в начале 1945 года.

В Дунае обнаружили останки солдат и почти целый мотоцикл Вермахта Фото: Скриншот

Стало известно, что найденные останки солдат будут похоронены на немецком военном кладбище в Будаерше недалеко от Будапешта после завершения расследований. Там уже похоронены тысячи немецких и венгерских военнослужащих, погибших во Второй мировой войне.

Напомним, что во Франции за последнюю неделю число смертей выросло более чем на 2000 случаев. Синоптики предупреждают о новых экстремальных температурах на континенте в ближайшие дни.

Кроме того, рекордная жара сказалась на самом большом озере Гарда в Италии. Температура в популярном курортном регионе поднялась до 37 градусов по Цельсию. В результате водоем за последние дни потерял миллиарды литров воды.