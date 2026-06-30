Крупнейшее озеро Италии ежедневно теряет миллиарды литров воды: в чем причина катастрофы

Рекордная жара отразилась на самом большом озере Гарда в Италии. Температура в популярном курортном регионе поднялась до 37 градусов по Цельсию.

Таким образом, за последние дни водоем потерял миллиарды литров воды. Только за последнюю неделю июня уровень воды снизился на 10 сантиметров. Конца жары не видно, пишет BILD.

"За один очень жаркий летний день с каждого квадратного метра водной поверхности может испариться примерно шесть-семь литров воды. Если экстраполировать это количество на огромную общую площадь поверхности озера Гарда, гигантские объемы воды просто попадают в атмосферу", — пояснил климатолог доктор Карстен Брандт.

Согласно сообщению в итальянской ежедневной газете L'Arena, озеро Гарда в настоящее время теряет около 7,4 миллиарда литров воды ежедневно.

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Почему озеро Гарда теряет так много воды

Причины падения уровня воды разнообразны.

"Причина заключается не только в прямом испарении с водной поверхности площадью примерно 370 квадратных километров, которое при нынешних температурах достигает огромных масштабов. Естественный приток также значительно ниже, чем обычно", — говорит метеоролог Доминик Юнг.

Крупнейшее озеро Италии может пересохнуть Фото: Скриншот

По словам метеоролога, это связано с тем, что запасы альпийского снега этой весной уже растаяли, а осадков в водосборной зоне не хватало уже несколько недель. Также причиной падения уровня воды является сочетание высокого испарения, низкого притока и увеличения водоотвода.

"Кроме того, у истока, недалеко от муниципалитета Пескьера-дель-Гарда, вода через водосброс сбрасывается в реку Минчо, которая необходима для орошения сельскохозяйственных угодий в долине По. Во время жары потребность в орошении значительно возрастает", — отметил он.

Синоптики сообщают, что в начале этой недели ожидается кратковременное ослабление жары, а также возможны первые грозы. Но к выходным жара вернётся.

Сколько воды в озере Гарда

Снижение уровня воды в озере Гарда — явление нередкое, особенно летом. Еще весной 2023 года уровень воды достиг очень низких показателей. Тогда до острова Сан-Бьяджо можно было дойти пешком. В сентябре 2007 года уровень воды достиг своего исторического минимума.

Метеоролог Юнг успокаивает и считает, что озеро так просто не высохнет.

"Текущий уровень воды, составляющий около 98 сантиметров, по-прежнему значительно превышает эти экстремальные значения. Озеро Гарда имеет среднюю глубину примерно 135 метров и общий объём около 50 миллиардов кубических метров. Нет оснований ожидать, что озеро высохнет", — сказал он.

Напомним, что рекордная жара, которая сейчас терроризирует Европу, отразилась и на всемирно известных достопримечательностях. В частности, Эйфелева башня, главный символ Франции, из-за температуры воздуха стала выше примерно на 10 см, рассказал в беседе с RTL.fr инженер, архитектор и историк Бертран Лемойн.

Кроме того, аномальная жара, царящая в Украине уже несколько дней, очень негативно сказалась на качестве дорожного покрытия. В частности, на трассе М-07 Киев — Ковель — Ягодин, известной в народе как "Варшавская", из-за высоких температур деформируется дорожное полотно.